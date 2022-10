Lanzan pasajes digitales con 50% de descuento, sin impuestos y hasta se pueden revender

19/10/2022 - 11:42 El Cronista

El negocio del turismo aéreo no está en un buen momento en Argentina. Luego del anuncio del Dólar Qatar, las aerolíneas se pusieron en alerta ya que está en peligro la sostenibilidad del negocio. Mientras tanto, los usuarios tienen cada vez más complicaciones para adquirir los pasajes que son, además, cada vez más costosos.

En este contexto, existe una solución de viajes que permite adquirir pasajes de manera flexible y sin necesidad de pagar los impuestos. Se trata de los pasajes en formato NFT, llamados NFTicket, que vende la agencia de vuelos Travel XYZ. Estos pasajes en formato NFT son más flexibles que los tradicionales, ya que permiten hacer reservas sin necesidad de pagar, se pueden reasignar después de la compra simplemente cambiando la información del pasajero, se pueden regalar a cualquier usuario y sin necesidad de intermediarios de la empresa y hasta es posible venderlos o subastarlos -incluso sacando ganancias en el proceso.

Al momento de pagar el pasaje, por ejemplo el de u$s 49 a Bariloche, se puede tomar como referencia el precio en pesos en otras plataformas. Según el agregador de precios de Google, un pasaje a Bariloche cuesta alrededor de $18.000. Este monto, pasado a precio dólar cripto, representa unos u$s 60 por lo que el pasaje termina costando poco más de u$s 10 más barato.

Los pasajes se pueden comprar con la criptomoneda estable USDC desde cualquier exchange habilitado. Si bien los pasajes son flexibles hay que tener en cuenta que las reservas duran 24hs y que los pasajes se revenden y subastan tal y como se compran (es decir, con la misma cantidad de pasajeros y para el mismo día). Sin embargo, las reservas sí pueden hacerse sin tener fondos en la billetera de la plataforma.

Las cargas de saldo en la wallet de la agencia de vuelos puede hacerse desde cualquier exchange habilitado, siempre en USDC, por lo que al momento de la compra el precio se liquidará cotizado en dólares; ya que USDC es una criptomoneda stable que siempre cotizará en u$s 1. Esto permite que los pasajes se puedan pagar sin tener en cuenta la cotización del dólar Qatar.

Incluso, la empresa actualmente ofrece un programa de cashback donde devuelve el 50% de las compras en criptomonedas.