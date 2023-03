Red Hot Chili Peppers vienen a la Argentina: cuándo tocan y cómo sacar las entradas

23/03/2023 - 10:49 El Cronista

Más de 10 años después de su última presentación en el país, Red Hot Chili Peppers anunció que dará un nuevo show en Argentina para promocionar su álbum "Return of the Dream Canteen".

Anthony Kiedis, John Frusciante, Flea y Chad Smith confirmaron que la mítica banda de rock se presentará el 24 de noviembre en el estadio Más Monumental, cuna de River Plate.



Artist Presale begins March 24

Tickets go on sale March 29https://t.co/Ar2rOksRxB for more info and tickets pic.twitter.com/kS5i8UTxOp