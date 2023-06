Taylor Swift en la Argentina: se confirmó el arribo de The Eras Tour, ¿cuáles son las fechas y dónde comprar las entradas?

04/06/2023 - 12:15 El Cronista

Taylor Swift confirmó que visitará Argentina como parte de su gira The Eras Tour. La artista estadounidense, conocida por éxitos como "Blank Space" y "Shake It Off", se presentará el 9 y 10 de noviembre en el Estadio Más Monumental de River Plate.

La noticia fue confirmada por DF Entretermeint a través de redes sociales. Según anticipó la productora, pronto comenzará la venta de entradas. Los tickets podrán conseguirse a través de la página oficial de AllAccess.com

Taylor Swift Argentina 2023: ¿cuándo y dónde serán los conciertos?

Taylor Swift Argentina 2023: ¿dónde comprar entradas?

La preventa exclusiva para clientes del Banco Patagonia estará disponible a partir del lunes 6 de junio a las 10:00 horas. Por su parte, la venta general se abrirá el martes el martes 6 de junio a las 10:00 horas.

