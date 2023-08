El boliche ya fue: esta es "la hora" de los ciclos de fiestas en Buenos Aires

29/08/2023 - 12:44 El Cronista

Mucho cambió después de la pandemia. O quizás ya se venía sembrando una semillita desde antes, pero esos meses de encierro generaron la necesidad colectiva de hacer las cosas de una manera diferente. Abrieron y salimos a festejar con toda, con ganas de vivir en una noche muchas experiencias distintas, y de golpe, los boliches nos quedaron cortos (y monogámicos). Ahí, para salvarnos, aparecieron los ciclos de fiestas: los nuevos epicentros de la movida porteña.

Del escáner en la entrada que te bocha por llevar zapatillas a la absoluta libertad de vestirte como más te guste; de la misma música todos los fines de semana a escuchar distintos Djs curados en una misma noche. Si a eso le sumamos banquetes, instalaciones artísticas, batallas de gallos, churros a las 4.20, shows de baile y hitazos nostálgicos; ¡tenemos un planazo!

Ante la falta de una movida que satisfaga sus necesidades de plan nocturno, muchos empezaron a armar eventos a su medida, preguntándose, "¿cómo es la fiesta a la que yo iría?". De ahí, nacieron estos siete planes distintos que te compartimos en detalle desde MALEVA para que vayas armando tu agenda:

1) Bonaire: noches de pleno hedonismo (y un gran banquete) en locaciones únicas de la ciudad.

A veces las casualidades son las que terminan generando los proyectos más interesantes. Los cinco creadores de Bonaire - una de las fiestas más hedonistas y atractivas del momento - se conocieron cuando apareció una casona libre en San Telmo. Y, por esas coincidencias inexplicables de la vida, se terminaron linkeando para armar la primera de este ciclo de fiestas donde el placer, la libertad y la heterogeneidad ocupan el centro de escena.

La sede es siempre una locación única e itinerante - y no se conoce hasta pocos días antes de la fiesta -, como el Palacio San Miguel, donde explotó la última, o el Club de Pescadores donde setearon la edición anterior. Se empieza con un gran banquete (literal), en una mesa alargada, donde participan proyectos como Alcahuete y Las Dinas. A su vez, podés ir visitando instalaciones artísticas y otras experiencias interactivas que van variando en cada edición. "Para nosotros más allá del evento es un lugar de creación colectiva: todo el tiempo estamos convocando distintos proyectos o personas que nos gusta lo que hacen, que nos inspiran", explica Mayda, una de sus creadoras, y el aporte máximo en el área de arte.

En la segunda parte de la noche, se pasa a la pista principal y empieza el momento power de baile. Suena siempre electro-disco-house de la mano de Djs invitados y de los residentes de la casa - que además son parte del equipo de creadores -: Pabels, Dobao y Juna. Mientras tanto, hay barra libre, un ropero vintage (donde podés tomar ropa prestada para salir a bailar y después devolverla, real) y un aire de extrema buena onda.

Tal es el disfrute, la sorpresa y la entrega absoluta que Bonaire ya tiene su comunidad fiel, con gente que estuvo en las siete ediciones al pie del cañón. Y es que el clima que se respira ahí adentro, la abundancia de "ammenities", la buena música constante, la belleza de sus sedes, lo atractivo de cada elemento extra y la energía de los invitados; todo confluye para convertirla en una noche para el recuerdo.

¿Cuándo es la próxima?

En estas semanas sacan a la venta las entradas de la octava edición.

2) Polenta: la fiesta de las mil y un sorpresas que viajó por el mundo hasta Tel Aviv.

Si una fiesta viaja a otros spots del país, a otros continentes y llega hasta Tel Aviv es porque algo están haciendo bien. Polenta - la creación de Maru Frohmann, Nacho Elizalde y Pol4ca - está en la cresta de la ola, llevando su propuesta full sorpresas a las noches de distintas partes del mundo.

Desde su nacimiento, en el 2019, que tiene una única prioridad: que todos la pasen bien, que se baile, se disfrute, se cante y "que se la pase rico". Y eso lo logran, no solo con su música que es imposible no bailar (reggaeton, pop y techengue) y sus visuales alucinantes, sino también con los distintos momentos que tienen a lo largo de la noche. La Polenta es una caja de sorpresas constante.

Hay momento show de baile, donde su crew liderada por Azu Wais hace una coreografía en algún spot especial del espacio; hay momento churros con dulce de leche, siempre a las 4:20 de la mañana después de la bati-señal en la pantalla y hay momento lanza remeras - siempre después de que suena "El Mal" de Ca7riel -, tan único y tan característico porque hicieron este producto exclusivamente para la fiesta.

Tanta es la intención de disfrute que en toda Polenta hay "angelitos"; un grupo de personas con remeras especiales que están dando vueltas y atentos a lo que necesites, o a si algo te incomoda.

¿Cuándo es la próxima?

En Buenos Aires hay fecha este viernes 18 de agosto y el viernes 8 de septiembre en Complejo Art Media.

3) Buenos Aires Cumbia: un flechazo absoluto a la nostalgia adolescente (y una noche garantizada de hitazos).

Hay temas que quedan grabados en el corazón. Y para la generación de los 90, la cumbia es un flashback automático a esas primeras fiestas con amigos donde aprendíamos a bailar al ritmo de "Mentirosa", "Una calle nos separa" y "Menea para mi".

Los creadores de Cumbia Konex vieron que la movida venía funcionando muy bien y decidieron ampliar la propuesta un poquito más. Así nació "Buenos Aires Cumbia", el primer festival de cumbia que existió en la ciudad, con música en vivo de los artistas más importantes del género - Damas Gratis, Los Palmeras, Karina, El Polaco, Nestor en Bloque, entre muchos otros - y una experiencia propia de festival, más duradera y acompañada de espacios de recreación más allá de la música.

"Está pensado para ir con tus amigos de toda la vida, a escuchar esos temas que escuchabas cuando eras chico", cuenta Ale Jont, una de las mentes creadoras del evento que es tal boom que acaba de agotar 10 mil entradas para su edición primavera. Porque no necesariamente está orientado a un público que escucha cumbia en su día a día, sino a todos los que este género les flecha el corazón con nostalgia, y cantan los temas con una pasión absoluta.

Buenos Aires Cumbia es también una revalorización de un género que siempre fue bastante subestimado. Con una propuesta cuidada en cada detalle, lograron darle tanto a los artistas como al público, la posibilidad de disfrutar de la música en un marco con los mejores estándares de producción.

¿Cuándo es la próxima?

Ya no hay entradas disponibles para la edición primavera, así que hay que estar atentos a las próximas fechas.

4) DRIP CLVB: El género urbano - y los looks más audaces - desembarcan en Buenos Aires desde su éxito en Montevideo.

El género urbano toma una dimensión especialmente cool en Drip Clvb, la fiesta que la está rompiendo en Montevideo hace ya cinco años, y que acaba de desembarcar en Buenos Aires, para traer un poquito de estas vibras rebeldes y distintas a la gran ciudad. "El propósito siempre fue vestirnos como queremos, unir públicos de diferentes mundos y hacerlos convivir en un mismo lugar, con tremenda buena onda y con ese sentimiento de estar viviendo algo diferente", explica Matías Jara, uno de sus creadores.

Sin imaginar que iba a crecer a tales dimensiones - ya hicieron 15 ediciones completas - , fueron transitando una búsqueda constante desde el lado de la música. Arrancaron con trap americano toda la noche y, con el tiempo, fueron incluyendo reggaeton, dembow y otros géneros con aires latinos; siempre yendo por el lado más experimental dentro de lo urbano, pero mezclado y curado.

Lo que llama, y mucho, la atención - y marca parte de su esencia - es el catálogo de looks que encontramos en la fiesta. "Drip agarró un código de vestimenta bastante particular"; cuenta Matías. "Hay muchas personas que se mandan a hacer outfits, a otras les gusta intervenirlos, despertamos algo creativo en las personas. Hay un preparativo muy grande". Y es que dentro del círculo de personas que van encontramos muchos emprendedores de moda independiente que arman sus propios outfits y que incluso también los venden. Un plus visual que inspira y atrae.

¿Cuándo es la próxima?

Este sábado 26 de agosto estrena su primera fiesta (de muchas imaginamos) en Deseo Bs As.

5) La Finca: salir de lo convencional, bailar de todo y entregarse al entretenimiento.

La pandemia fue durísima pero a la vez fue la cuna de muchos proyectos brillantes que hoy siguen cobrando fuerza. De un campito en Open Door, que alquiló un grupo de amigos para "escapar" del encierro, a una fiesta itinerante que va sumando adeptos edición tras edición: así es cómo cobró vida "La Finca".

Estaba destinada a morir cuando abrieran los boliches pero, la gente, cansada de la monogamia de programas, les escribía pidiendo más fiestas. Hace un año dieron el gran paso y arrancaron el ciclo formalmente en La Biblioteca, agotando entradas a los tres días. Le siguieron dos ediciones en Saldías, y dos en Club de Pescadores, incluso llevaron una "La Finca" sunset a La Susana en José Ignacio.

La Finca se convirtió en ese evento social que la gente elige como el plan del mes. "Tratamos de hacer eventos siempre distintos, experiencias, donde podamos darle al público más que una fiesta: una experiencia integral", cuenta Tomás López Rial, una de las mentes autoras. Siempre hay entretenimiento; un muralista en vivo, un tatuador, una batalla de gallos, una tarotista y en todas las ediciones encontramos actores mimetizados con la locación de la fiesta. "No es solo salir y ponernos en pedo. Tratamos de salir de lo convencional y hacer algo más entretenido".

¿La música? Un pegamento para sellar la grieta entre electrónica y cachengue. Arrancan con house, en el medio hay dos horas canchengosas y terminan con tech house. Para los más aventureros, hay una pista alternativa con Djs más disruptivos.

¿Cuándo es la próxima?

No hay nada confirmado aún, pero podría haber una nueva edición en septiembre.

6) AlgoRANDOM: Arte, arte y más arte en un evento «bien random pero curadito».

Reunir al arte en todas, absolutamente todas sus formas. Esa es la premisa desde la cual nació AlgoRANDOM, el proyecto de dos amigos - Denu Otero y Fran Ymaz - que vieron la necesidad de sacar las disciplinas de arte de las situaciones más "snob" y traerlas a un espacio de consumo cotidiano, relajado, donde haya buena vibra pero a la vez una curaduría detrás.

No es una fiesta ni es una expo, es una convergencia de muchas disciplinas, con un dinamismo que hace que cada fecha sea distinta a la otra, pero con algo en común: un final donde hay musiquita y baile. Así es como, en las ediciones anteriores hubo lectura, proyección de un corto, perfo de bailarinas, arte gráfico y en esta próxima, el sábado 19, va a haber una instalaciones interactivas y visuales. "Todo es así bien variado, bien random pero curadito".

Pero además, para la parte sonora de su ADN multidisciplinario, siempre hay música; con bandas tocando en vivo y varios DJ sets a lo largo de la noche. "Lo que hacemos edición tras edición es repetir un artista o dos, pero mostrar otra faceta", nos cuenta Denu, una de las creadoras. "Por ejemplo: la edición anterior Lachi tocó con Eve Caletti pues es su trompetista, y en esta edición exhibe su laburo como diseñador gráfico con unos posters divinos". Y es que, es tal el amor al arte, que se va generando un club de artistas, una crew creciente que se vincula, se apoya y se aporta creatividad.

¿Cuándo es la próxima?

Parece que la propuesta viene gustando, porque la idea es pasar de hacerla cada tres meses a armar un AlgoRANDOM por mes. Hay evento este sábado 19 de agosto en La Llavi.

7) Bresh: la reina pionera de las fiestas libres y auténticas.

Se apoda "la fiesta más linda del mundo", y podría decirse que ese nombre se lo ganó con mucha justicia. No solo porque es la reina pionera de los ciclos de fiestas que hoy se expande con fuerza por la ciudad, sino porque logró replicarse (y romperla) en muchos rincones del planeta, incluyendo Japón.

Su origen - y probablemente su éxito - está en la búsqueda de expresarse con libertad y autenticidad, algo que muchas veces no se da en los boliches, donde te topás con el escáner intimidante de los patovicas en la puerta. Acá el dresscode es libre - tacos aguja y zapatillas valen exactamente lo mismo -, todos son libres de hacer lo que quieran, mientras se sostenga el respeto como premisa central.

La música es otro diferencial. En la Bresh estás listo para bailar de todo, pero hay momentos que conquistan los corazones de la fiesta: los momentos "hitazo", esos temas nostálgicos estilo Britney que se cantan a lo loco como si fuera la última vez. También es plan estar cerquita del escenario, para absorber la energía de los bailarines y el Dj.

Tanto pegó que se convirtió en la fiesta estrella de las estrellas. Miami, Madrid, Ibiza, México, no importa dónde se haga, siempre va a ser sede de artistas, actores e influencers del mundillo "cool", que muchas veces salen al escenario a hacer un show en vivo cuando suenan sus temas. No nos olvidemos que la selección Argentina festejó su triunfo con una Bresh privada, y la misma fiesta fue la que recibió a Messi en el Inter de Miami.

¿Cuándo es la próxima?

El 18 y el 25 de agosto hay Bresh en Niceto Club.

///

Fotos: son todas gentileza de las fiestas mencionadas.