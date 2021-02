Quimsa, sin Fabián Ramírez Barrios, se mide ante Obra

11/02/2021 - 02:22 Deportivo

El puntero de la Liga

Nacional de Básquet vuelve

a salir hoy a escena, en una semana muy especial, en la que disputó la final de la Copa Intercontinental Fiba ante el San Pablo Burgos.

Esta mañana, a partir de las 11, el conjunto de Sebastián González se medirá ante Obras Sanitarias, con la misión de recuperarse de lo que fue la ajustada derrota del pasado martes ante Boca.

Fueron días agitados para un conjunto santiagueño que sufrió en las últimas horas la baja de uno de sus jugadores más importantes, como lo es Fabián Ramírez Barrios.

El ala pívot estará sin jugar por lo menos seis semanas, como consecuencia de la lesión sufrida durante el partido de la final por la Intercontinental Cup, por lo cual no solo se perderá de ser parte de la Selección Argentina, sino que además no jugará el Final Four de la LNB y estaría en duda la para la próxima fase de la Basketball Champions League América en Chile.

El jugador fusionado sufrió una fractura del escafoides de la mano derecha, por lo cual debe ser sometido a cirugía.

A tales efectos, ayer (miércoles( viajó a la ciudad de Rosario, para ser tratado en la Clínica de la Mano y en los próximos días sería operado.

Como consecuencia de ello, la Asociación Atlética Quimsa, decidió realizar uso de la opción de reemplazo por lesión, desafectar a Ramírez Barrios e incorporar en su lugar al ala pívot norteamericano Ferrakohn Hall, quien recientemente fue incorporado como refuerzo para la Champions League y la Internacional Cup.

De esta manera, Hall estará disponible esta noche para medirse ante Obras Sanitarias, en uno de los duelos que abrirá la jornada liguera.

Los partidos de hoy serán los siguientes. A las 11, Boca vs. Atenas; 14, Libertad vs. Ferro; 16.30, Oberá vs. Peñarol de Mar del Plata y La Unión vs. Argentino de Junín; 18.45, Hispano Americano vs. Regatas Corrientes y Comunicaciones vs. Weber bahía; 21, Instituto vs. San Lorenzo; 21.30, San Martín de Corrientes vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia. l