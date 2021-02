“Tortuga” Deck se quedó en las puertas de celebrar un nuevo título en su carrera

14/02/2021 - 21:12 Deportivo

Gabriel “Tortuga” Deck se ha convertido en el máximo embajador del deporte santiagueño y lo viene demostrando a fuerza de talento y sacrificio. Ayer, su equipo, Real Madrid, resignó el cetro que había conquistado la pasada edición de la Copa del Rey, al perder la final ante Barcelona, que terminó imponiéndose por 88 a 73 en el WiZink Center de la capital española.

El alero santiagueño Gabriel Deck se alistó como titular y estuvo en cancha durante más de 26 minutos, en los que aportó 9 puntos (2 de 4 en dobles, 1 de 1 en triples, 2 de 2 en libres), 3 rebotes, 1 robo de balón y 5 faltas personales. “Tortuga” había sido el jugador de mayor valoración en el triunfo ante Valencia (85 a 74) por los cuartos de final y en la victoria frente a Tenerive (85 a 79) en semifinales y se perfilaba para MVP del torneo, pero la derrota en la final lo dejó sin premio.

Por su parte, el escolta bonaerense Nicolás Laprovittola (ex Lanús) no sumó tantos y apenas repartió una asistencia en 4 minutos. La derrota pegó duro en el plantel de Real Madrid, pero no hay demasiado tiempo para dramatizarla, porque el próximo viernes deberá presentarse en campo de Valencia para jugar por la jornada 25 de la Euroliga.

Bolmaro

El cordobés Leandro Bolmaro, de 20 años, apenas tuvo rodaje en el quinteto que orienta el DT lituano Sarunas Jasikevicius. El exalero de Bahía Basket, elegido en el draft NBA 2020 por Minnesota Timberwolves, estuvo en cancha solamente 40 segundos, pero no llegó a realizar tiros de campo.

Los verdaderos artífices de la victoria del Barcelona, que volvió a hacerse del título desde la temporada 2019 (cuando derrotó por 94 a 93 al mismo rival de ayer, también en Madrid), fueron los extranjeros Cory Higgins y Nick Calathes. Higgins, alero estadounidense, aportó 20 tantos y 3 rebotes, números que le permitieron erigirse en el “jugador más valioso” (MVP), elegido por la organización.

Por su lado, el base griego Calathes firmó una planilla con 12 unidades, 9 pases gol, 5 rebotes y 2 recuperos en 31m., según registró un informe de la ACB. Con el título logrado ayer, Barcelona llegó a los 26 campeonatos de Copa del Rey, acercándose a la marca que encabeza Real Madrid, con 28.