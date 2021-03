Oscar Salomón: “Hacía falta vivir este momento”

03/03/2021 - 21:45 Deportivo

Central Córdoba vive buenos momentos y no es para menos. Viene de golear a San Lorenzo en el Bajo Flores por 4 a 0 y todo triunfo siempre estimula un poco más y encara el próximo compromiso con mayor confianza y tranquilidad de cara al futuro.

Y así también lo entiende el defensor Oscar Salomón, autor el último gol frente al Santo de Diego Dabove.

“Hacía falta vivir este momento tanto en lo anímico como deportivo. Creo que hacía un montón que no ganábamos dos partidos seguidos y esperemos seguir por este camino donde se nos están dando los resultados”, expresó el defensor que últimamente se ganó la confianza absoluta del entrenador Gustavo Coleoni en la formación titular del “Ferroviario”.

Los triunfos ante Atlético Tucumán y San Lorenzo, ambos en condición de visitantes, le sirvieron a Central Córdoba para inyectarse anímicamente luego de haber sufrido una dura derrota como local en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional ante Colón en el Alfredo Terrera.

“Son canchas complicadas tanto la de Tucumán como la de San Lorenzo y sacamos buenos resultados. Se arrancó con un resultado malo, pero creo que al principio con Colón se estaba haciendo un buen partido y con una jugada rara nos hizo el primer gol. A partir de ahí se desconcertó todo”, comentó el jugador tucumano.

El nuevo ciclo de Coleoni vino con algunos cambios en la forma de pararse en la cancha para Central Córdoba y eso se está observando cada día más.

Consultado Salomón si el equipo está más protegido en la última línea con los tres centrales (Federico Andueza y Dixon Rentería son los restantes), el futbolista que llegó a préstamo de Boca Juniors respondió: “Creo que hoy hay más gente para defender. Eso no quiere decir que no tengamos gente de ataque. Si bien el partido con San Lorenzo fue raro, por donde iba mucho la pelota, eso no significa que hayamos hecho nuestro trabajo. Hicimos cuatro goles que no es fácil y lo positivo es que también pudimos mantener el arco en cero”.