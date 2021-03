Central Córdoba cortó su racha ganadora, pero rescató un valioso punto

06/03/2021 - 00:24 Deportivo

El desafío era volver a ganar después de un largo tiempo en casa y no se pudo cumplir. Pero si no se puede ganar, al menos, es importante no perder. Y por ello, el 1 a 1 de anoche ante Banfield, termina siendo positivo para este Central Córdoba. En el inicio de la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, el conjunto de Coleoni cortó su racha ganadora pero sumó un punto valioso ante un equipo que viene de jugar la final de la Copa Diego Maradona.

Álvarez, tras una falta no sancionada a Rentería, abrió el marcador en el complemento. Al ratito, Giménez puso el empate con su tercer grito en tres partidos con la camiseta ferroviaria.

El primer tiempo lejos estuvo de colmar las expectativas generadas por ambos equipos. Central Córdoba mantuvo el esquema 5-3-2 que tan buenos resultados le viene dando, pero careció de generación de juego. Por eso después Coleoni adelantó sus laterales a la mitad de la cancha, para pasar a un 3-5-2, pero el equipo siguió mostrando serias dificultades a la hora de “juntar pases”, como le gusta decir a su DT.

Banfield, por su parte, también estuvo lejos de su mejor versión y en eso mucho tuvo que ver el trabajo de contención del ferroviario, que controló bien a los hombres clave de Sanguinetti, como Galoppo y Cuero. La pelota pasó mucho por Dátolo, pero el ex Boca no tuvo la precisión de otras épocas.

En cuanto a situaciones de riesgo, casi no hubo en el primer tiempo, todo un indicador de lo flojo y aburrido que fue. Por el lado de Banfield, apenas se puede contabilizar un remate cruzado de Galoppo, que pasó muy cerca del poste derecho de Sánchez y un centro que se le terminó escapando de las manos al “Oso”, que alcanzó a despejar Andueza antes que llegue Álvarez.

Por el lado de Central, no tuvo ninguna clara a pesar de las ganas de Giménez y los intentos de Sequeira. Lo mejor fue, otra vez, la solidez defensiva apoyada en Rentería.

El segundo tiempo arrancó con un Banfield con mayor posesión y un Central presionando alto tratando de forzar el error. Pero el ritmo no cambió y así el trámite siguió siendo monótono. Ni el ingreso de Barrios (por el lesionado Lattanzio) y Argañaraz (por un inexpresivo Sequeira) lograron darle a Central el vértigo que Coleoni buscaba.

Sorpresa

No pasaba nada en el partido cuando, a los 24’, Banfield abrió sorpresivamente el marcador. El centro vino desde la izquierda, Rentería no pudo saltar porque lo desacomodaron y por detrás cabeceó Álvarez, ante la tardía salida de Sánchez, para el 1 a 0 que protestó todo el banco local.

Central Córdoba tuvo la virtud de reaccionar rápido y encontró el empate sobre los 27’, sacándole provecho a una pelota parada. Tras el tiro libre, Salomón la bajó de cabeza para Giménez y el goleador, en posición dudosa, de arremetida puso el 1 a 1.

La racha negativa en el Oeste que sigue sin quebrarse

Central Córdoba empató anoche ante Banfield y sigue sin poder quebrar la racha negativa de local. El conjunto santiagueño lleva más de 13 meses sin sumar de a tres en el Alfredo Terrera. La última vez que lo consiguió, fue el 25 de enero del 2020, cuando venció a Colón de Santa Fe por 1 a 0, con gol del delantero Jonathan Herrera, actualmente en Independiente. Coleoni era el entrenador y en marzo de ese mismo año, dejaría su cargo, justo antes el parate por la pandemia del coronavirus.