De Coleoni para Gago: “No fui a jugar once contra diez”

17/03/2021 - 02:02 Deportivo

El triunfo de Central Córdoba sobre Aldosivi, en Mar del Plata y jugando 60 minutos con un hombre menos, sigue dando que hablar. Luego de que el entrenador del Ferro, Gustavo Coleoni, le respondiera al del “Tiburón”, Fernando Gago con la frase “no se gana 180.000 pases a 0, se gana con goles”, el propio “Sapo” profundizó sobre el tema de la posesión del balón y las formas de jugar.

Primero, Coleoni aclaró que con Gago no tiene nada personal y que todo pasa por una discusión futbolera. “A la mañana lo vi en el predio, fuimos a ver la Reserva los dos. Lo saludé y lo felicité, no por lo que fue como jugador, porque todos sabemos que jugó en el Real Madrid y fue un crack, sino por cómo se repuso a situaciones difíciles de la vida. Y le dije que siempre lo usé como ejemplo en charlas con los juveniles”, contó en charla con el programa radial “La Banda Futbolera”, que conduce Julián Bricco.

“Pero esto va por otro lado. Yo generalmente hablo de mi equipo. Y de los defectos del rival no hablo porque tal vez lo expongo al técnico del otro lado”, siguió Coleoni en alusión a las declaraciones de Gago sobre que “el rival nos ganó sin proponer nada”.

“Yo no puedo permitir que digan que mi equipo no propone nada. Tenemos video análisis y un montón de cosas que trabajamos. Yo no fui a jugar once contra diez, fui a jugar once contra once y me puse en ventaja 2 a 1. En el segundo tiempo puse a Bettini y a González para hacer otro gol y tuvimos dos o tres chances. Me hubiera gustado hacer más pases, pero también me encantó que mi arquero no atajara un tiro”, continuó.

Debate

El “Sapo” profundizó en el debate que se generó por la posesión. “Hay una moda o una tendencia, de que aquel entrenador que logre pasar la mitad de la cancha dando cinco pases, ya tiene que dar la vuelta olímpica. Y no es así”, aseveró con su particular estilo.

Y se diferenció de los entrenadores que, como se dice en la jerga futbolera, “mueren con su idea”.

“No hay que ser fundamentalista en la vida y menos en el fútbol. Yo también trabajo para que el ‘Oso’ (Sánchez, el arquero) salga jugando, lo hacemos a los movimientos con los laterales subidos, lo trabajamos, pero sin oposición. En el partido es otra cosa, el rival a veces no te deja. Entonces, si el rival ya se te paró para que vos se la des a los laterales, no se la des”, explicó.

El entrenador ferroviario admitió que no todo es resultado y que las formas también importan, pero influye el contexto. “Las formas también a veces importan. En River vos no podés jugar al contragolpe, depende mucho de las historias de los clubes. Por ejemplo, Zielinski se acomoda a Estudiantes porque se siente cómodo no siendo anti fútbol sino jugando de otra manera, es como el Atlético Madrid”, siguió.

“Y yo no tengo una manera, me tengo que adaptar y acomodar adonde me llaman. El equipo anterior mío era de los que más situaciones de gol generaba en el fútbol argentino, o sea que la función del rol era muy buena, pero la ejecución era mala. Y eso tiene que ver con la jerarquía y con un montón de cosas”, completó el entrenador cordobés, que esta semana tuvo una exposición mediática mayor a la habitual porque su equipo es protagonista de la Copa de la Liga Profesional. Pero también por su “cruce” con Gago, aunque el “Sapo” se encargó de aclarar que todo pasa por el fútbol.