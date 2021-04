Joaquín Ledesma esperó cinco años y tuvo su revancha en Mitre

05/04/2021 - 00:49 Deportivo

En la temporada 2015/16 del Federal A, Joaquín Ledesma llegó a Mitre, pero se fue sin haber podido jugar ni un partido. Volvió tras cinco años y tuvo la chance de debutar con la camiseta del “Aurinegro” y nada menos que en la Primera Nacional.

“Estoy contento porque tuve mi revancha personal en Mitre, en mi primer paso no había podido jugar y ahora pude hacerlo. Me sentí muy feliz de volver a entrar a una cancha después de más de un año. Creo que pude responder de la mejor manera a todo lo que estaba a mi alcance”, dijo Joaquín en diálogo con EL LIBERAL .

El golero surgido en Unión Santiago fue titular en el triunfo por 1 a 0 ante Belgrano, ante los casos positivos de Covid de los otros goleros del plantel: Fernando Pellegrino y Yair Bonnín. “Las sensaciones siempre son buenas porque tenía muchas ganas de jugar, hace mucho que no lo hacía. Estoy contento por haber sumado minutos y haberle servido al grupo. Las circunstancias son raras, porque en cuatro fechas atajamos tres arqueros en Mitre. Me tocó, traté de devolverle la confianza a mis compañeros y al cuerpo técnico y espero haber respondido de la mejor manera”, señaló.

“Se habló mucho de que éramos un equipo diezmado y eso nos dio bronca. En el partido del sábado quedó demostrado que jugador que entra está apto para jugar, eso habla muy bien del plantel y del trabajo que se viene haciendo. Todos entrenamos de la misma manera porque sabemos que no podemos dar ventajas. Se dijeron muchas cosas que nos dolieron. No somos un equipo diezmado, somos un plantel largo y los 30 tenemos muchas ganas de jugar y eso se demostró en la cancha”, dejó en claro Ledesma, en alusión a los once casos de coronavirus en el plantel.

Y sobre cómo están afrontando este momento, contó: “Lo estamos llevando bien, todos los días nos preguntamos si los chicos necesitan algo, si podemos ayudarlos. Nos venimos cuidando y la llevábamos bien, pero nos ha tocado así como les puede tocar a otros equipos. Ha sido un golpe duro para todos, pero la estamos llevando bien”.

“Éste es un torneo muy largo y estamos para seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo, sin regalar nada a nadie, ni dar un centímetro de ventaja para hacernos fuertes. Estamos para darle batalla a todos, tanto de local como visitante. Nos estamos ganando un poco de respeto y miedo en los rivales cuando vienen a Santiago y eso es importante”, concluyó el arquero.