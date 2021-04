Quartararo, confiado tras volver al triunfo

06/04/2021 - 01:34 Deportivo

El “Diablo” Quartararo se mostró muy optimista con pelear por el título del MotoGP después de ganar en el circuito de Losail.

Fabio Quartararo volvió a ganar en el Gran Premio de Doha, más de medio año después de su último triunfo en MotoGP, y después de esa conquista afirmó que se siente confiado en poder pelear por el título que no pudo conquistar en el pasado Mundial.

El piloto de Yamaha no lograba la victoria desde el Gran Premio de Cataluña, que se disputó en setiembre último, cuando era el líder del Mundial y el principal candidato al título, pero desde ese momento entró en caída libre y terminó el certamen en el octavo lugar.

Después de un discreto estreno en el equipo oficial de la marca de los diapasones la pasada semana en Losail, donde no pasó del quinto lugar, lo que motivó cierta disconformidad por el rendimiento de su moto, muy pronto se tomó revancha.

Estrategia

El “Diablo” calcó la estrategia que le dio la victoria ese día a su compañero Maverick Viñales, manteniéndose agazapado y sin hacer ruido hasta que pasó al ataque a falta cuatro vueltas para el final y se deshizo de Jorge Martín, quien había liderado toda la prueba.

“La primera prueba no fue la mejor para mí, pero aprendí de ella y me dio confianza. Conseguí luchar con los aviones y cada vez que me pasaban en las rectas conseguía volver a pasarles en las curvas. Es mi mejor victoria y por mucho”, comentó Quartararo.

Desde el quinto lugar en la largada, el “Diablo” no pudo aguantar el empuje de las Ducati en la salida e incluso cayó hasta el noveno lugar.

Como Viñales hace siete días, no se desesperó y fue remontando poco a poco.

“A mitad de la prueba estaba noveno más o menos. En ese momento hice cosas totalmente diferentes a las de la semana última, parecía un aficionado, no hice nada con los mapas y los neumáticos. Pensé en los neumáticos”, explicó.

A cuatro del puntero

Segundo el Mundial empatado con Viñales y a cuatro puntos del líder Johann Zarco, el “Diablo” se mostró entusiasmado con ser protagonista en las próximas pruebas del Mundial de MotoGP.

Quartararo hizo la diferencia en la parte final de la segunda fecha del Mundial de MotoGP.

“Es una victoria un poco diferente a las tres anteriores. Es la más especial. Tengo la sensación de que me da mucha más confianza que las de el año último, porque avancé desde muy atrás”, afirmó uno de los candidatos al título.

También Fabio Quartararo dijo que seguirá trabajando en su moto con su equipo, para aceitar detalles porque quiere ser uno de los animadores de la presente temporada, y quiere estar preparado.