Central Córdoba va por la recuperación para seguir prendido en la lucha de arriba

11/04/2021 - 01:25 Deportivo

Con la necesidad de ganar para volver a confiar en sus fuerzas y seguir prendido en la lucha por la clasificación, Central Córdoba visitará esta tarde a Argentinos Juniors. El cotejo, correspondiente a la novena fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional, se jugará desde las 14 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y será televisado por Fox Sports Premium.

Central Córdoba (12 puntos) y Argentinos Juniors (10) animarán un encuentro clave para las pretensiones de ambos de poder estar entre los cuatro primeros que lograrán su boleto a los cuartos de final. La paridad mostrada en este grupo hace que casi todos los cruces sean entre rivales directos, como este caso, por lo que el triunfo tiene un valor agregado.

En el caso del “Ferroviario”, no solamente será importante ganar para seguir prendido en los primeros puestos, si no también para recuperar la confianza perdida. Es que el equipo de Gustavo Coleoni no gana desde hace tres fechas y encima viene de perder en su debut en el estadio Único Madre de Ciudades, 1 a 0 ante Platense.

La última victoria del conjunto santiagueño data del 12 de marzo pasado, cuando por la quinta fecha venció 2 a 1 a Aldosivi, en Mar del Plata. Después, Central empató como local ante Estudiantes (1-1), igualó en su visita a Rosario Central (2-2 con un gol agónico de Milton Giménez, de tiro libre) y perdió el mencionado encuentro ante el “Calamar”.

Pensando en retornar a la senda del triunfo, el “Sapo” Coleoni meterá dos cambios en relación al equipo que perdió en la capital santiagueño hace nueve días. Leonardo Sequeira, que no pudo estar ante Platense por una sobrecarga muscular, regresará al elenco inicial en reemplazo de Carlo Lattanzio, justamente el que lo había suplantado en la fecha pasada.

Otro que recuperará la titularidad será Francisco Cerro, que tras superar el Covid-19 tuvo algunos minutos ante el “Calamar” y esta tarde ocupará el lugar que tenía Juan Galeano en la mitad de la cancha.

El “Bicho”, que ganó los últimos dos partidos como local, llega en el 9º puesto con 10 unidades, consciente de que juega sus últimas cartas para cumplir el objetivo de acceder a la fase final de la Copa LPF.

En su última presentación, el equipo dirigido por Gabriel Milito empató sin goles como visitante ante el líder Colón. Y para este juego, el director técnico recuperará a un jugador clave como el delantero Gabriel Ávalos, quien ya purgó la fecha de suspensión tras la expulsión sufrida en el triunfo 3-2 ante Arsenal.

El historial dice que el “Ferro” nunca pudo vencer al “Bicho”

Esta tarde Central Córdoba intentará ganarle por primera vez en su historia a Argentinos Juniors. Las estadísticas favorecen a los de La Paternal, que ganaron tres veces y empataron uno en sus duelos ante los santiagueños.

El primer cruce fue en el Nacional de 1968. El 15 de septiembre de ese año, el “Bicho” se impuso como local por 1 a 0. Luego jugaron dos veces en la B Nacional. El 30 de octubre del 2016, en el Diego Maradona, igualaron 0 a 0 por la fecha 12. Y en la revancha de esa misma temporada, en la que el “Bicho” de Heinze ascendió a Primera, Argentinos ganó 1 a 0 por la fecha 35, el 28 de mayo del 2017, con gol de Francisco Fydriszewski. El último cruce fue en la Superliga 2019/20. Por la fecha 7 (21 de septiembre de 2019) Argentinos como local ganó 3 a 1 con tantos de Carlos Quintana, Gabriel Hauche y Santiago Silva. Gervasio Núñez anotó para el “Ferro”.