Exequiel Narese: “Necesitamos ganar para volver a ser el equipo que éramos”

25/04/2021 - 02:48 Deportivo

Mitre viene de dos derrotas consecutivas en la Primera Nacional, ante Riestra y Gimnasia de Mendoza, pero mañana tendrá la chance de volver a la senda del triunfo cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto.

“Ahora se viene un partido muy difícil ante Estudiantes de Río Cuarto, en una cancha complicada. Necesitamos ganar porque eso nos va a dar también confianza para volver a ser el equipo que éramos antes de Riestra. Creemos en la idea, tenemos un buen plantel, un buen equipo, ahora hay que seguir laburando para darle para adelante”, expresó el volante aurinegro Exequiel Narese. El Covid también hizo estragos en el plantel, aunque eso ya pasó. “Creo que las semanas más difíciles ya pasaron, que fueron las dos anteriores a Gimnasia de Mendoza. Peor que esa situación no podemos estar”, reveló el tucumano.

“Con Gimnasia creo que sentimos un poco desde lo físico porque había varios chicos que estuvieron quince días aislados y también se hizo un poco difícil por eso. El análisis que hago de ese partido es que Gimnasia nos superó en el segundo tiempo. En el primero estuvimos mejor nosotros, pudimos sacar la ventaja, pero no la supimos cuidar”, reflexionó Narese, quien no se excusó de la derrota en el arbitraje: “El árbitro fue muy irregular, dejó pegar algunas a ellos, otras a nosotros, pero se equivocó para los dos lados y no lo hizo a beneficio de un equipo”.

Por último, Narese se refirió a su rol dentro del equipo. “En lo personal, estoy contento de poder tener continuidad, de poder jugar. Ni bien llegué me tocó jugar y doy gracias a Dios por eso. De a poco me voy adaptando a la idea del técnico, voy cambiando de posición de acuerdo con la necesidad del equipo. Yo estoy a disposición del DT, para sumar para el equipo. Vengo a un club lindo como Mitre y éste es un momento que debemos aprovechar porque el torneo es largo todavía”, concluyó.l