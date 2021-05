Roberto Acuña: “Quimsa es un rival duro, con mucho poderío ofensivo”

04/05/2021 - 02:01 Deportivo

Roberto Acuña, pívot de San Lorenzo, destacó el poderío ofensivo de Quimsa, en la antesala de la primera final.

“Hemos mejorado mucho en la parte defensiva, la defensa en los pick and roll. Creo que somos el número uno en la defensa, tenemos que estar atentos, Quimsa es un rival duro, con mucho poderío ofensivo”, explicó el “Toro”, que vistió la camiseta de Quimsa entre 2017 y 2019.

“Quimsa es un rival duro, que puede anotar en muchos aspectos como tiro de tres puntos o penetración y juego interno. Tenemos que estar muy fino en la parte defensiva, defender bien los pick and roll, no darles tiro de tres puntos y defender de la mejor manera los postes bajos y las caídas de los pick and roll de ellos”, agregó el rafaelino a Pick and Roll.

“Yo creo que va a ser una serie dura, larga, nosotros vamos a ir tranquilos y confiar en nuestro trabajo”, cerró.l