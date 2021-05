Quimsa intentará dar el segundo paso

09/05/2021 - 01:15 Deportivo

Quimsa y San Lorenzo protagonizarán hoy el segundo capítulo de la serie final de la temporada 2020/21 de la Liga Nacional, en un clima de gran expectativa en la provincia ante la posibilidad de que la “Fusión” vuelva a consagrarse campeón, como en 2015.

El conjunto santiagueño pegó primero, al imponerse por 75 a 68 el pasado jueves, con una gran actuación colectiva que le permitió mantenerse al frente en el marcador durante gran parte del juego y establecer una ventaja que le fue de mucha utilidad en el cierre.

Franco Baralle jugó el último cuarto en un nivel altísimo y se convirtió en el MVP de aquel partido.

“Era muy importante dar el primer paso y ganar el primer partido. Ellos vienen de ser los últimos ganadores en estos años y para nosotros fue muy bueno arrancar así. La serie va a ser muy reñida, disputada y táctica. Tenemos que seguir haciendo lo que hicimos en toda la temporada porque eso es lo que nos llevó a quedarnos con el primer puesto de la fase regular y mostrar esa solidez que tuvimos en todo el año”, explicó el cordobés, que junto a Nicolás Copello ganaron el duelo de bases frente a Nicolás “Penka” Aguirre y José Vildoza.

“Nico” Copello

Copello, el titular en el puesto, también destacó la importancia del aspecto defensivo para poder ganar el primer juego de la serie.

“Dejar en 70 puntos a San Lorenzo es la excelencia. Hay que seguir con eso. Creo que tuvimos un poco más en las pérdidas que habíamos planificado. Son cosas que pasan. El partido perfecto no sé si existe. Trataremos de ir puliendo los detalles negativos para que se vea un mejor partido”, comentó el santafesino, que jugó los dos primeros cuartos en buen nivel.

Quimsa logró controlar el juego de pick and roll del rival y desde su solidez defensiva sacó adelante un partido complicado. Hoy intentará hacerlo nuevamente, pero San Lorenzo tiene una gran variedad de recursos en ofensiva.

Kevin Hernández, pívot del “Ciclón”, tiene en claro que su equipo debe repartir el goleo para fortalecer sus chances de ganar el segundo juego y empatar la serie.

“Las claves estarán en tratar de no ser tan predecibles, de jugar todo el tiempo pick and roll. Empezar a buscar otras variantes, que las tenemos, las tuvimos durante el año y nos llevaron a buen puerto, porque por algo estamos en la final. Hay que ir por ahí, todos debemos participar del juego, todo el tiempo y ver dónde se equivoca Quimsa y ahí castigarlo. Y si ellos lo solucionan, buscar por otro lado, pero no enfocarnos en uno o dos jugadores, sino mantener un goleo repartido”, explicó el pívot porteño.

San Lorenzo mostró altibajos en el juego y su entrenador, Silvio Santander, pondrá el acento que evitar que vuelva a ocurrir hoy.

“Tuvimos un lapso en los últimos dos minutos del primer cuarto y el inicio del segundo que anotamos un solo doble y eso no podemos permitirlo. Tenemos que aceitar algunos ajustes defensivos que podemos hacerlos mejor. En el lado ofensivo nos tenemos que sentir más sueltos y pasarnos más la bola para aumentar la eficiencia”, señaló Silvio, campeón de Liga Nacional con Quimsa en la temporada 2014/15.

Hoy se espera otro gran partido entre los dos mejores equipos del país.