Coleoni tras el empate con Arsenal: “No es justo el empate, deberíamos haber ganado”

10/05/2021 - 01:33 Deportivo

Sin dudar, Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, afirmó que el empate “no es justo” porque su equipo debería “haber ganado”.

“No es justo el empate, deberíamos haber ganado nosotros, por funcionamiento en el primer tiempo y por cantidad de situaciones. Pero nos ha faltado eficacia. Hemos tenido muy claro el rol en el partido, lo hemos asumido, pero fallamos en la ejecución, en los últimos metros, en tener esa claridad para resolver el partido. En el primer tiempo, sobre todo, estábamos para hacer uno o dos goles más”, fue el análisis que hizo el “Sapo” en conferencia de prensa post partido.

Ante la consulta de EL LIBERAL sobre si su equipo acusó el desgaste del primer tiempo, en el complemento, respondió: “Puede ser, no se si desgaste físico pero a veces el desgaste mental se produce en este tipo de situaciones cuando uno tuvo tantas posibilidades para ganar en el primer tiempo. No obstante, en el segundo período, fue parejo. Hemos tenido situaciones bastante parecidas. Arsenal tuvo una cierta cantidad de corners y de tiros libres y eso es su fortaleza, los hace un poco más temerosos, no tanto en el juego. Y nosotros volvimos a tener tres o cuatro chances para resolverlo al juego”.

A la hora de rescatar los puntos positivos, enumeró: “La juventud de la zaga central, dos chicos jóvenes que estamos madurándolos en Primera, el atrevimiento del equipo, de venir y plantarse en esta cancha y hacerse dueño del partido, sobre todo en el primer tiempo, me quedo con López Muñoz que entró bien y de a poquito lo vamos llevando. Más allá de que se consiguió un punto, el equipo terminó dejando una buena imagen en Primera División”.

Por último, el entrenador cordobés felicitó a sus jugadores y deseó mejorar en la próxima temporada. “Esperamos después de la pretemporada aumentar la calidad de equipo, con trabajo, pero estoy muy conforme con lo hecho por mis jugadores y aprovecho para felicitarlos por todo este proceso que han cumplido conmigo”, cerró.