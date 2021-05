Central Córdoba realizará la pretemporada de manera íntegra en Santiago

22/05/2021 - 22:25 Deportivo

El plantel de Central Córdoba se encuentra de vacaciones. Y según la planificación realizada por el cuerpo técnico que encabeza Gustavo Coleoni, la vuelta a los entrenamientos será el lunes 7 de junio.

La primera etapa de la pretemporada, denominada de readaptación, se desarrollará hasta el 16 de junio, inclusive en nuestra provincia,

Luego viene la parte denominada de intensificación (la parte más fuerte y dura de la pretemporada) prevista del 17 al 27 de junio. En un principio, esa etapa se iba a desarrollar en Córdoba, en el hotel donde viene realizando sus últimas pretemporadas el Ferro. Pero sus instalaciones no estarán disponibles debido a la Copa América. Por este motivo, y atentos también a la situación epidemiológica del país, la dirigencia ferroviaria decidió que esa etapa también se realice en nuestra provincia.

Así lo confirmó el presidente ferroviario, José Alfano. “Ante la imposibilidad de poder contar con el hotel en Córdoba donde solemos ir, y atentos al momento sanitario y epidemiológico que atraviesa nuestro país, es casi un hecho que la pretemporada será en Santiago. La haremos en las canchas del predio del Iosep, que ya fueron sembradas con semilla de invierno, niveladas y acondicionadas. Y la concentración será en un hotel de Capital o La Banda”, le dijo el titular ferroviario a EL LIBERAL.

Jugadores

Si bien trascendió que los jugadores Hugo Vera Oviedo (se le vence el vínculo el 30 de junio), Ariel Rojas, Nahuel Barrios y Santiago Rosales no serán tenidos en cuenta por el entrenador, Alfano dijo que esa situación se resolverá a partir del 7 de junio. “La situación de los jugadores que no sean tenidos en cuenta la vamos a evaluar y conversar con ellos una vez que se reintegren a las prácticas. No hay nada resuelto aún”, anticipó.