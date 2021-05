Dos de los mejores coachs en Santiago

27/05/2021 - 02:51 Deportivo

Quimsa y Olímpico ostentan el privilegio de tener a dos de los mejores entrenadores del país. Sebastián González renovará su vínculo en los próximos días con la “Fusión”, en tanto que Leonardo Gutiérrez tiene contrato con el “Negro” y está decidido a cumplirlo.

Los dos representantes de la provincia decidieron respetar los procesos y mantendrán a sus respectivos entrenadores en la temporada 2020/21 de la máxima categoría de la Liga Nacional.

González tenía una oferta de Atenas, pero ya había acordado su continuidad con Gerardo Montenegro, presidente del club.

El cordobés fue el entrenador del año de la temporada pasada y los frutos de su trabajo están a la vista: seis torneos jugados, cinco finales y dos ganadas (Champions League y Súper 20).

“Creemos que su trabajo fue óptimo desde el primer día, implicándose en el sentido de pertenencia, la afinidad para con los dirigentes, la gente y los jugadores. Es la manera que queremos que el equipo profesional compita”, explicó Diego Lo Grippo, director deportivo del club.

Por su parte, Gutiérrez llevó a Olímpico a los playoffs con un plantel joven y sin grandes figuras, pero además lo hizo jugar un básquet moderno y se convirtió en rival durísimo para cualquiera.

“Leo” goza de un enorme prestigio por sus éxitos como jugador, pero en poco tiempo ha sabido adaptarse a su nueva actividad profesional y ha dado muestras de su capacidad como entrenador y de sus conocimientos de la competencia.

El mercado de pases empezó moverse, pero muy lentamente. Gabriel Piccato pasó de Hispano a Regatas. Fabio Demti fue confirmado en Oberá como reemplazante de Leo Hiriart. Sebastián Saborido será el entrenador de Atenas. ¿Vuelve “Oveja” Hernández? A continuación, un relevamiento de los equipos que participarán de la temporada 2021/22.

Club por club

Argentino de Junín: está confirmado que Matías Huarte no continuará en el cargo, pero no se definió el reemplazante. Hay muchas chances de que vuelva Eduardo Jápez, quien está como asistente en Caxias do Sul de Brasil.

Atenas de Córdoba: la primera opción era Sebastián González, pero fue rápidamente descartada. Y luego llegó la confirmación de Sebastián Saborido, que dirigió la temporada pasada a Libertad.

Boca Juniors: Gonzalo García tiene un año más de contrato y tanto la dirigencia como el entrenador quieren cumplirlo, más aun teniendo en cuenta que el “Xeneize” tendrá que afrontar competencias internacionales.

Comunicaciones de Mercedes: Ariel Rearte continuará al frente del equipo, luego de una temporada con altibajos en la que logró la clasificación a los playoffs.

Gimnasia de Comodoro Rivadavia: Martín Villagrán tiene un año más de contrato y piensa respetarlo. El objetivo es mantener la base del plantel de la temporada pasada para poder ser protagonista.

Instituto de Córdoba: todo parece indicar que Lucas Victoriano será el nuevo entrenador, pero todavía no hay nada oficial. Reemplazará a Gabriel Peirone y Sebastián Ginóbili que dirigieron a la “Gloria” la temporada pasada.

Libertad de Sunchales: hay rumores que indican que Gustavo Lucatto será el reemplazante de Sebastián Saborido, pero no hay nada confirmado aún.

Obras Basket: la dirigencia le renovará la confianza a Bernardo Murphy para seguir encabezando el proyecto deportivo del club con un grupo de jugadores jóvenes.

Olímpico de La Banda: Leonardo Gutiérrez tiene contrato, pero además todo el respaldo de la comisión directiva, luego de una temporada en la que el “Negro” logró el objetivo de acceder a los playoffs.

Regatas Corrientes: Gabriel Picatto vuelve al club en reemplazo de Lucas Victoriano, luego haber dirigido al “Remero” entre 2012 y 2014. La temporada pasada dirigió a Hispano y tuvo un paso fugaz por la selección nacional.

San Martín de Corrientes: Diego Vadell tiene todo el respaldo de la dirigencia para mantenerse en el cargo. El anuncio fue realizado en plena competencia, antes de que el equipo llegara hasta semifinales.

San Lorenzo de Almagro: si bien no hay un anuncio oficial, Silvio Santander continuará como entrenador principal. Los objetivos apuntan al sexto título consecutivo de Liga Nacional y a ganar la Champions League.

Oberá Tenis Club de Misiones: Fabio Demti vuelve a la Liga Nacional para reemplazar a Leo Hiriart. El primer refuerzo del equipo es Jonatan Treise, que llega procedente de Gimnasia.

Peñarol de Mar del Plata: se habla de la vuelta de Sergio “Oveja” Hernández, pero la operación es muy complicada y por ahora no hay certezas. Difícilmente continúe Leandro Ramella.

Platense: tras una gran temporada, en la que fue la revelación, la dirigencia del “Calamar” está abocada a la renovación de Alejandro Vásquez. l