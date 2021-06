Un antes y un después del penal

15/06/2021 - 02:26 Deportivo

Por Gustavo Coleoni

Entrenador de Central Córdoba

Scaloni puso un equipo inicial lógico. Se hizo un buen primer tiempo, el equipo tuvo juego y generó situaciones con Nicolás González, que juega muy bien y llega mucho al área. También hubo un muy buen partido de Lo Celso y de Messi, conduciendo un poquito la banda. Pero ya en ese primer tiempo se advirtieron algunos problemas de retroceso.

En el segundo tiempo, a partir del penal, empieza otro partido. El penal lo desestabiliza emocionalmente al equipo, lo hace correr más que pensar. Además, Chile cortó mucho el juego, no se pudo jugar con ritmo. Se cortó por los cambios, por las lesiones. El estrés competitivo, al seleccionado argentino lo nubla un poco y el único que queda lúcido es Messi, que metió dos o tres habilitaciones que no se pudieron concretar.

Tendríamos que haber ganado, creo que el resultado justo hubiese sido un triunfo de la Argentina, por situaciones de gol y por querer ganar el juego. Chile encontró un empate inmerecido por un penal dudoso, pero que fue.

Miraría positivamente lo que viene por lo que fue la Argentina en el primer tiempo, pero tiene que corregir el retroceso. Retrocede mal el equipo. Y también tiene que hacerse fuerte cuando pasan situaciones como la del penal. Porque hasta el penal, la Argentina estaba jugando bien y superando a un rival que había hecho poco.

Después del penal, la Argentina mostró su peor versión, no estuvo lúcido. No coincido con el cambio de Di María, ni siquiera coincido con que esté entre los citados. Creo que podríamos haber probado con Lautaro y el ‘Kun’, con Messi de enganche, con 4-3-1-2 los últimos minutos, pero capaz que estaba lesionado. Me gustaría ver a Montiel, que no lo pude ver todavía en el equipo.

Pero el debut es un signo positivo, hay que mirar para adelante positivamente. El primer tiempo el equipo lo hizo bien y a partir del penal el equipo cambió: se apuró, le agarró el estrés competitivo, la ansiedad, decidió mal y se jugó como quería Chile. Pero vamos a dar un voto positivo para lo que viene.l