Tomás Zanzottera: “Desde lo deportivo es una propuesta muy interesante”

20/06/2021 - 22:50 Deportivo

Desde Pergamino, donde se encuentra jugando el Torneo Federal, Tomás Zanzottera se mostró feliz por la confirmación de su pase a Olímpico para jugar la temporada 2021/22 de la Liga Nacional.

Olímpico había mostrado interés varias veces y bueno... Esta vez por fin se pudo dar. Estoy muy feliz de llegar al Negro de La Banda. La verdad que terminé tomando la decisión de llegar porque me convenció en todos los aspectos. Desde lo deportivo es una propuesta muy interesante de Leo (Gutiérrez) y de la dirigencia. Estoy ansioso por ponerme a disposición del entrenador”, comentó el escolta, con pasado reciente en San Martín de Corrientes.

“Hablé con Leo, hablé con Julián (Pagura), que está acá en Pergamino. Estoy en contacto todo el tiempo. Hablamos, me contó, me convenció. Con Leo también hablé, más de lo deportivo. Tener la posibilidad de ser dirigido por Leo es algo único porque tiene una experiencia increíble. Me tocó enfrentarlo en finales. Me ha tocado sufrirlo como jugador y ahora tenerlo como entrenador, poder escucharlo día a día y sacar cosas va a estar muy bueno”, señaló en referencia a su nuevo entrenador.

Situación sanitaria

“Tomy” se ilusiona con la vuelta del público a las canchas, pero prefiere no adelantarse a los hechos.

“Con respecto a la situación sanitaria se están diciendo muchas cosas. Todavía es un poco temprano para imaginar lo que va a pasar más adelante. Espero que dentro de unos meses podamos ir ya vacunándonos y podamos ver una luz al final del túnel. Para dentro de unos meses vamos a tener un panorama más claro de cómo se va a dar. Esperemos que sea lo mejor, que podamos trabajar tranquilos, que puedan volver las localías y que pueda ir la gente de Santiago y tener una localía fuerte. Esperemos que se dé de esa manera”, expresó.

Zanzottera, Aliende, Grun y De la Fuente son los confirmados hasta ahora.l