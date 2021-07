Gustavo Coleoni: “No me preocupa que se demoren los refuerzos”

13/07/2021 - 02:55 Deportivo

Central Córdoba ingresó ayer en su última semana de preparación previo al debut ante Banfield y, a pesar de que aún restan un par de refuerzos, su entrenador Gustavo Coleoni no está preocupado por esta situación.

“No me preocupa que se demoren los refuerzos porque el equipo está. Ellos vienen a ayudar y a incorporarse a un plantel que ya tiene las formas, la manera. No me preocupa tanto porque ya sé que ya están y van a venir, es una cuestión de tiempo nada más”, aseguró en diálogo con EL LIBERAL .

El “Sapo” es optimista y valoró el trabajo de pretemporada. “Llegamos bien. Estoy muy contento porque hemos hecho una pretemporada muy buena, prácticamente sin chicos lesionados. Vamos a llegar bien. Como todos los equipos, seguramente durante el camino vamos a ir corrigiendo cosas como para acomodarnos en el tercer o cuarto partido”, comentó.

“También me dejó conforme el rendimiento del equipo en los amistosos. Hay algunas cosas por mejorar como siempre, pero quedé conforme. El equipo mostró lo que veníamos haciendo y agregamos un poquito de funcionamiento, que es lo que nos faltaba, un último pase. Pero estoy tranquilo porque llegamos bien”, reiteró.

Mientras Coleoni dice que el objetivo es mantenerse en Primera, sus jugadores declaran que hay que clasificar a una Copa. ¿Es por ansiedad? “No tiene que ver con la ansiedad, pasa que si vos juntas muchos puntos por un objetivo, indirectamente te chocas con el otro. Todos pensamos igual. Yo primero voy por consolidar y después lo otro viene solo, no puedes ir al revés. Pero está bien que ellos declaren eso porque saben que tienen que sumar muchos puntos para llegar a esa posibilidad, yo soy entrenador y tengo que bajar un mensaje más terrenal y claro”.

Confirmó a Cristian Vega y a Mehring como titulares

A pesar de que Cristian Vega sigue con Covid (hoy cumplirá con el aislamiento y será hisopado nuevamente), Coleoni lo confirmó como titular: “Está bien y va a jugar”. Y también reveló que Andrés Mehring atajará ante Banfield. Pero lo que el DT aún no reveló es el sistema táctico que utilizará, aunque todo indica que se inclinará por el 5-3-2.

El “Kily” Vega fue el centro de atención durante la pretemporada, por una transferencia que finalmente no fue. Aunque Coleoni tiene en claro qué pasó y contó su versión.

“Yo lo hablé antes este tema con el Kily. Fue todo más mediático que otra cosa, porque internamente se habló poco del tema. Era más lo de la información basura, por llamarlo de alguna manera a lo de las redes sociales, que lo que realmente pasaba. Al ‘Kily’ lo veo entrenando con ganas, lo veo muy bien,y cumpliendo su rol de capitán”, explicó Coleoni.