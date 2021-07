Paredes reveló el diálogo entre Messi y Neymar en el Maracaná

16/07/2021 - 03:57 Deportivo

Lionel Messi y Neymar fueron fotografiados en su risueña charla después de la final que la Argentina venció a Brasil por 1 a 0 para consagrarse campeón de la Copa América.

Messi que lloró de alegría en el césped. Neymar soltó algunas lágrimas de tristeza. Luego se encontraron para intercambiar camisetas y mantener un diálogo del que poco se sabía, hasta que se conocieron detalles.

Fue Leandro Paredes, compañero de la “Pulga” en la Selección y de “Ney” en el PSG, el espectador de lujo en este encuentro. El futbolista surgido en Boca Juniors contó el paso a paso en diálogo con TyC Sports.

“Con Neymar habíamos arreglado de cambiar la camiseta y cuando terminó el partido no pudimos hacerlo. Yo estaba en el campo festejando y me fui a buscar el teléfono para hablar con mi familia. Tenía un mensaje de él diciendo que me esperaba afuera. Volví para encontrarlo”, reveló Paredes.

Una vez que se encontró con el astro brasileño en el túnel de vestuarios, se sumó Messi para tener un momento a solas con su ex compañero en Barcelona. Allí surgió una charla espontánea en la que poco se habló del 1 a 0 que Argentina le había propinado a Brasil minutos antes.

“La verdad que no hablamos de la final, hablamos de cómo estábamos, de cómo estaba la familia, de qué íbamos a hacer ahora en vacaciones que ya se había terminado todo, de qué habíamos hecho estos 45 días. Creo que fue más de otra cosa que de la final misma”, aclaró el mediocampista que vistió las camisetas de la Roma y el Zenit.

Leandro Paredes también explicó que se siente un privilegiado por compartir vestuario con dos de los mejores futbolistas del mundo, tanto en el París Saint Germain como en la Selección Argentina. De ambos destaca que son personas muy humildes más allá de ser grandes figuras del deporte.

“Solo puedo decir cosas positivas de ambos. En esa charla te das cuenta la clase de persona que son los dos. Que más allá de las estrellas que son, la humildad que tienen, de sentarse después de una final tan importante y hablar de otras cosas. La humildad que te da eso es increíble”, comentó.