Federico Boasso: “Fue el penal más largo de mi vida”

20/07/2021 - 01:07 Deportivo

Federico Boasso, mediocampista de Güemes, marcó el camino del triunfo ante Deportivo Morón y ratificó el buen momento futbolístico que atraviesa en la Primera Nacional.

“Fue una felicidad enorme por volver a convertir, por ganar de visitante, que lo venimos haciendo bastante seguido, y por mantener la distancia con los que vienen debajo nuestro”, comentó el mediocampista santafesino.

Boasso quedó reconfortado por los resultados obtenidos en la primera rueda del torneo. “Desde lo personal, es una alegría grande, porque arranqué de atrás y en los últimos partidos pude ganarme un lugar. Yo hace varios cotejos que vengo en el equipo titular, sumando minutos, así que contento desde ese lado y a seguir metiéndole para lo que venga. Y desde lo grupal, la verdad que la primera ronda fue excelente. Estamos haciendo las cosas muy bien. Desde el primer partido que ganamos, nos mentalizamos que teníamos que jugar en todas las canchas de la misma manera. Creo que lo hicimos. Tenemos que seguir por el mismo camino. Era lo que nos habíamos propuesto: terminar de la mejor manera para la semana que viene arrancar con todo. Y a la diferencia que tenemos, tratar de sostenerla en lo que queda del torneo”, indicó reconfortado.

El mediocampista confirmó que es el encargado de patear los penales en Güemes. “Después de la lesión de la Bestia (Romero), en el vestuario me dijo el cuerpo técnico que si había un penal, lo pateaba yo. Cuando hubo penal, ni lo dudé y los chicos me dieron la confianza. Gracias a ellos, también”, comentó.

Boasso tuvo muchos problemas para patear, pero no falló. “Fue el penal más largo de mi vida, una locura el viento que había. El árbitro me había dicho que en un penal de Pepe Sand pasó que la pelota se movió y me dijo que si se me llegaba a mover la pelota que me frene, que no patee. Se me movió dos o tres veces. Yo siempre estaba tranquilo, esperando el momento indicado para poder definir”, reveló.

“Uno de los rivales pedían que le ponga arena. Después, otro me dijo que haga un pozo para que la pelota no se mueva. Uno le dijo que lo suspenda al penal. Fue un lindo show antes de patearlo”, comentó con una sonrisa cómplice.

Al ser consultado acerca de a quién le dedicó su gol, señaló: “A mi familia, a mi mujer que me apoya siempre, que viene conmigo a todos lados. A cualquier club que vaya, ella está a disposición. A mis hermanos, a mis viejos, que siempre están. Y para mis amigos que están pendientes de que a mí me vaya de la mejor manera”.

El volante se siente cómodo en la Madre de Ciudades

Federico Boasso aseguró que se encuentra muy cómodo en la Madre de Ciudades. “La ciudad me gusta mucho. Desde que llegamos, nos sentimos cómodos. Es una linda tranquilidad la que tiene la capital de Santiago”, señaló.

Con respecto a Güemes, se mostró feliz de haber tomado decisión de ponerse la camiseta azulgrana. “Era lo que uno busca. Costó al principio. Estaba en consideración, después perdí un poco de lugar. Y ahora, estando en el once hay que seguir por el mismo camino. Como equipo, estamos para pelear y vamos a seguir luchando arriba”, indicó ilusionado.