Vega: “Nos venimos aguantando la presión de ser punteros”

22/07/2021 - 02:24 Deportivo

Güemes terminó la primera rueda de la Primera Nacional como puntero dela zona B, con cinco de ventaja sobre su escolta, y su goleador Claudio Vega hizo un balance positivo, destacando que el equipo viene “aguantando la presión de ser puntero”

“El balance es altamente positivo por terminar arriba en esta categoría que es muy pareja y todos quieren este en esta posición. Venimos aguantando la presión de ser punteros y el grupo lo hace muy bien. Trabajamos para esto y venimos con mucha confianza”, dijo en diálogo con EL LIBERAL .

Claudio sabe que esa presión será mayor en la segunda rueda: “Nuestro trabajo siempre fue la base de todo y si seguimos de esta manera las cosas tienen que seguir bien. Tenemos una dura segunda parte del torneo que debemos afrontarla igual o mejor para poder terminar peleando como lo venimos haciendo”.

Luego del triunfo ante Deportivo Morón del domingo pasado, la delegación del Gaucho se quedó en Buenos Aires, ya que el sábado visitará a Ferro.

“No estamos acostumbrados pero era lo mejor en esta situación, porque son largos los viajes. Son esfuerzos que hacemos para llegar de la mejor manera al partido. Y la familia nos aguanta siempre, eso es importante”, opinó.

Vega es el goleador del equipo de Martel, con 6 tantos, pero hace 4 partidos no convierte.”Por ahora no me inquieta, hay que seguir trabajando para darle lo mejor al equipo. Yo trato de cumplir en lo que me pide el cuerpo técnico y ser funcional al equipo”, señaló.

Hace poco se habló de una probable transferencia a Gimnasia de La Plata, pero Vega no cree que eso esté relacionado a su merma goleadora. “Se habló pero creo que no se dio porque quizás no era el momento. Yo estoy muy comprometido para seguir en este proyecto y tratar de seguir logrando cosas importantes. Después lo que pase en un futuro se verá”, contó.

Ferro llega en crisis, con cambió de DT, y es el equipo al que Claudio le marcó el primer gol de la historia de Güemes en esta categoría, ¿se abrirá el arco de nuevo? “Ojalá. Siempre busco convertir y espero que se pueda dar nuevamente, pero primero está el equipo y trataremos de hacer lo mejor para llevar los tres puntos a Santiago. Ferro es un equipo duro y con buenos jugadores. El cambio de técnico puede ser un plus para ellos, pero nosotros debemos ser protagonistas”, cerró.