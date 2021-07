Cristian Vega ya puso la cabeza en Talleres

27/07/2021 - 02:25 Deportivo

Central Córdoba todavía no pudo ganar en la Liga Profesional. Empató de local con Banfield y perdió como visitante ante San Lorenzo, pero en ambos juegos dejó una buena imagen y hasta mereció ganarlos.

Por eso el capitán Cristian Vega se mostró confiado y optimista de cara al duelo de pasado mañana ante Talleres de Córdoba, desde las 14.15 y en el estadio Único Madre de Ciudades.

“Talleres juega bien, es un equipo intenso, un equipo rápido, lo viene demostrando desde hace varios años. Pero nosotros tenemos lo nuestro, creo que los rivales nos miran de otra manera, nos tienen más respeto. Hay que aprovechar eso y seguir siendo ese equipo duro e intenso, las situaciones están y seguramente nos va a tocar convertir”, manifestó el “Kily”.

El bandeño comentó que ve a un Central Córdoba con más juego que el de la temporada pasada. “Era uno de los objetivos que teníamos como equipo, tratar de tener más la pelota, de tener más paciencia, ser inteligentes. Contra San Lorenzo tuvimos mayor posesión y mantuvimos la solidez defensiva, la estructura. Creo que vamos a ir creciendo como equipo, recién van dos fechas, obviamente los resultados son los que mandan pero estamos contentos con el rendimiento”, enfatizó.

Por último, Vega se refirió al gran partido que jugó ante San Lorenzo: “Uno siempre trata de hacer lo mejor en los partidos, por ahí salen y por ahí no. Me he sentido bien, contento con el trabajo en sí del equipo. Creo que hemos estado todos en la misma sintonía y quizás eso también hace que uno pueda aportar su granito de arena”.