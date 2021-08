Coleoni y los 7 minutos agregados: “Jugar en Buenos Aires es complicado, lo sabemos y no decimos nada...”

03/08/2021 - 00:37 Deportivo

A pesar de que se lo notó tranquilo en la conferencia de prensa, Gustavo Coleoni seguía con bronca por el empate de Argentinos Juniors, que llegó en el minuto 50. Cuando el árbitro adicionó 7 minutos, al entrenador de Central Córdoba se lo vio reclamar airadamente. Y una vez finalizado el juego, sus colaboradores del cuerpo técnico se le fueron encima al juez para reclamarle.

“De los siete minutos no voy a opinar”, dijo Coleoni en la conferencia cuando EL LIBERAL le consultó si le pareció exagerado el tiempo agregado. Pero estaba claro que el “Sapo” tenía cosas para decir.

“Nosotros, en cancha de San Lorenzo, perdíamos 1 a 0 y adicionó cuatro minutos como mucho. Y acá adicionaron siete. Yo puedo hablar de lo que yo puedo mejorar con mi trabajo, de los factores que yo no puedo mejorar con mi trabajo prefiero no hablar. Se que venir a jugar a Buenos Aires es complicado, lo sabemos y no decimos nada, venimos acá y nos plantamos en cualquier cancha igual”, manifestó a viva voz.

Sobre el planteo de ayer, explicó: “Argentinos es un equipo que hace de la posesión un culto, tiene un montón de movimientos preestablecidos que nosotros, estando en nuestro campo, nos resultaba más cómodo para contrarrestar eso y de esa manera poder atacar espacios. Sobre todo porque nos pusimos en ventaja rápido”.

“De haber estado precisos, deberíamos haber cerrado el partido mucho antes, porque en realidad Argentinos dominó la pelota pero tiró una cantidad de pelotazos impensados. Y nos generó una sola situación de gol en el primer tiempo y una en el segundo. Más allá del desarrollo, en el que Argentinos mantuvo la posesión de la pelota, nosotros si estábamos finos capaz que hacíamos un gol más”, agregó.

Esa imprecisión, para Coleoni tiene que ver con el desgaste. “Seguramente a la seguidilla de partidos la estamos sufriendo, vinculo mucho con eso a la imprecisión del final. Con Argentinos jugado y nosotros saliendo de contra, tres contra tres, nos faltó la precisión seguramente a causa del cansancio”, advirtió.

También ese desgaste lo obligó a realizar ayer la variante de Matías Mier por Leonardo Sequeira en el equipo titular. “A Leo lo cuidamos un poquito porque venía con una contractura. Es un jugador muy importante para nosotros y ha tenido dos juegos de mucho esfuerzo, es más en los dos partidos salió acalambrado. Mier nos podía dar lo que nos dio que fue el pase gol en el gol. Después, cuando el partido se hace de tanta transición, ya no es su característica, eso es para Leo. Pero con Mier intentamos que nos diera ese juego, ese pase, no tuvo mucha acción en el juego pero tuvo una que fue ese pase filtrado para que se convierta el gol, esa es su característica”, comentó.

El “Sapo” esperaba un poco más de Central. “Nos faltó jugar, la precisión que vinculo con el cansancio. No esperábamos hacer solamente la estructura y la inteligencia táctica que tiene el equipo, esperábamos compartir un poco la posesión. Pero hicimos un gol rápido y eso le dio la posibilidad a Argentinos de poner mucha gente en ataque.

Pero el equipo ya tiene una forma, una manera, una personalidad, un ADN que, guste o no guste, es un equipo duro, que sabe a lo que juega”, concluyó.