Dirigentes piden apoyar más a los deportistas para una mejor versión

09/08/2021 - 03:42 Deportivo

Por Daniel Vera. Editor de Deportes.

La delegación de la Argentina tuvo su paso por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y con un balance poco positivo. Sólo tres medallas lograron colgarse sus deportistas y coincidentemente lo hicieron en función de equipo. El rugby con Los Pumas Seven, el hockey con Las Leonas y el voleibol masculino fueron los únicos que subieron al podio de los mejores y el resto, volvieron al país con las manos vacías y con saldo deudor.

“Considero que a pesar de los cambios de gobierno, sobre todo de los secretarios de Deporte nacional y de todas las estructuras deportivas, el balance sigue siendo muy pobre para un país con un potencial de atletas enormes. Es una suma de problemas que tiene la Argentina y que arranca con políticas deportivas inadecuadas desde muy corta edad. Es imposible que los chicos lleguen a hacer deportes si desde la escuela primaria no arranca su formación. La secundaria también es clave en este sentido. No van a nacer atletas exitosos de la noche a la mañana si durante todo su crecimiento nunca practicó deportes. Creo que ahí estamos fallando en primer lugar”.

La opinión es de Héctor Ciappino, el presidente de la Asociación Santiagueña de Bicicross y actual titular de la Federación Argentina de este deporte.

Luego acotó: “El segundo punto es la falta de apoyo permanente que tienen nuestros atletas y lo que reciben es insuficiente. El Enard es muy beneficioso para el deporte argentino, pero no alcanza. Con su política de apoyar el deporte de alto rendimiento, y en forma muy acotada, hacen que poca cantidad de atletas tengan apoyo para desarrollar su trabajo y viajar a competir en el exterior”.

Ciappino puso además de ejemplo la experiencia de los pilotos de bicicross de nuestro país que viajan prácticamente solos para asumir los desafíos y otorgando ventajas en este sentido.

“Se sacan de un equipo de pilotos a los médicos, kinesiólogos y el representante sólo viaja con un entrenador que tiene que cumplir distintas tareas en la competencia. Eso no es lo correcto y ahí está una gran diferencia con las potencias que tienen todo a su disposición”.

Para el Presidente el amateurismo también juega en contra de nuestros deportistas en los grandes eventos internacionales.

“No se puede esperar medallas de deportistas amateurs que tienen que hacer maravillas para conseguir una beca y que no le alcanza para pagar una semana de hotel en el exterior. La prueba está en que las tres medallas de la Argentina son de equipos de rugby, voley y hockey donde en su gran mayoría son profesionales y juegan en el extranjero. Eso hace que tengan un trabajo diferente. El país tiene que entender que el deporte debe ser una política de Estado nacional”.

Juan Rojas

En la misma línea de pensamiento estuvo el presidente de la Federación Santiagueña de Basquetbol, Juan Ángel Rojas.

“Como Nación, no estamos invirtiendo en el deporte y lamentablemente es así. No es una prioridad, salvo el fútbol y después los demás no. Las pruebas están a la vista. Sólo en los deportes colectivos pudimos sacar medallas. Y cuando criticamos a los que hacen deporte individual, nos olvidamos que estos chicos no tienen apoyo. Todo es amateur”.

Rojas insistió en que hay que prestarle más atención al deporte y para ello pidió que se lo considere como política de Estado para tratar de revertir la situación.

“No vamos a avanzar así como estamos. Todos estos chicos hacen un sacrificio inmenso para poder estar ahí y después los criticamos como perdió ese chico de judo (Emmanuel Lucenti) a los 20 segundos de su presentación. Nadie sabe por todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí”.

Como reflexión final lamentó que el balance sea negativo y deslindó responsabilidades de los propios deportistas en este sentido.

“Falta apoyo oficial nacional y habría que hacer un giro de 360 grados para que empezamos a notar los cambios y los frutos en lo posible”.

Otro de los que opinó sobre la tarea que cumplieron los deportistas argentinos en Tokio 2020 fue el presidente de la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista, Dr. Rogelio Díaz Villaba.

“Hubiese sido muy lindo cosechar más medallas, pero no podemos dejar de lado el contexto de pandemia que tuvimos en donde se priorizó la salud sobre todo lo demás. Las tres medallas que obtuvimos son muy importantes teniendo en cuenta eso, pero a la vez no podemos dejar de escuchar a los deportistas de las distintas disciplinas en sus pedidos, en sus críticas constructivas. Es por eso que se debería apostar mucho para el crecimiento de los deportistas como de la infraestructura para que se pueda crecer. Seguro que trabajando colectivamente se van a obtener distintos resultados o más medallas como sería en una olimpiada”.

El máximo representante del hockey en Santiago también aprovechó para elogiar y destacar el trabajo y el logro obtenido por Las Leonas (medalla de plata) que en la final no pudieron con el poderoso representativo de Países Bajos.

“Fue una alegría tremenda la medalla de plata en hockey. Todo se coronó con el trabajo que se hizo en este tiempo de pandemia.donde todo se complicó. Las jugadoras tuvieron que hacer concentraciones durante mucho tiempo y lejos de sus seres queridos. No podemos dejar de ver que se trata de un equipo prácticamente joven, el cual demostraron estar a la altura, superando la dificultad de haber perdido el primer partido”.

Martín Ávila

Las únicas alegrías para la delegación de la Argentina en Japón llegaron de la mano de tres deportes que se practican de manera grupal (el rugby, el hockey y el voleibol).

El presidente de la Unión Santiagueña de Rugby, Martín Ávila, hizo notar este punto y rescató que los Juegos Olímpicos muchas veces desnudan las falencias que tienen los deportistas que se desenvuelven individualmente.

“No tengo ninguna duda que las instituciones brindan otras facilidades y mayores respaldos a los deportes grupales, a diferencia de lo que lamentablemente pasa con los que hacen deportes individuales. En cada cita olímpica muchas veces se desnudan las falencias que tenemos con la falta de apoyo en nuestros deportistas. También quiero rescatar la importancia que tienen los clubes en la sociedad donde nosotros como padres siempre vamos a querer que nuestros hijos hagan deporte. Debemos apoyar esa formación”.

El seleccionado argentino de rugby, en la modalidad Seven, fue uno de los representativos que nos enorgulleció en Tokio 2020 y que se colgó la medalla de bronce tras vencer a Gran Bretaña por 17 a 12.

Ávila no ocultó su alegría y felicidad y comparó la conquista con la medalla de oro que se obtuvo en los Juegos de la Juventud en el 2018, en Buenos Aires.

“La diferencia estuvo allí con que en los Juegos de la Juventud participaron dos jugadores de Santiago del Estero (Nicolás Roger y Bautista Pedemonte, hoy integrante de Los Pumas). Jugar un partido con un jugador menos en Japón y ganar es algo casi imposible. Llevar el esfuerzo físico, mental y emocional al máximo, ante semejante adversidad, realmente es increíble. La respuesta del equipo ante el error cometido por su capitán y líder fue admirable”.