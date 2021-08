Gran festival cuadrero para los amantes del turf

12/08/2021 - 02:08 Deportivo

Mañana en las arenas del hipódromo 27 de Abriel se realizará una extensa reunión cuadrera con varios clásicos, arrancando desde las 9.30.

La Comisión de Carreras informa a todos los jockeys que deben presentarse hoy a las 18 en la agencia de las carreras foráneas para ser hisopados, caso contrario no se les permitirá participar de la reunión turfística prevista para mañana. Este es el programa. Primera carrera, Clásico 400 metros: 1) View On The Top; 2) Tornado y 3) El Rifle. Segunda, 500 metros: 1) Tiempo Perdido; 2) Belgrado Rye; 3) Ser Expresivo; 4) Coitaluz; 5) Arte Digital; 6) Heads Up; 7) Traviesa Sea; 8) Huilquio; 9) Jetro y 10) Aggiornado.

Tercera, 400 metros: 1) Ghostbuster; 2) Doña Fas; 3) Open Way; 4) Safeti Litaki; 5) Sir Par; 6) Embtration; 7) Patagonia; 8) El Corto.

Cuarta, 400 metros:

1) Nubarrón; 2) Large Pasión; 3) Tomy Sale Jet; 4) Bumeran; 5) Apassionada Fatal; 6) Estaba Intacto; 7) Capatazo.

Quinta, 275 metros:1) Gato Negro; 2) Chica Linda; 3) Tucuyano; 4) Qué Locura; 5) Villera Callejera.

Sexta, 350 metros: 1) Gladiador; 2) Modelo; 3) Indio Catriel; 4) Bandido; 5) Mal Negocio; 6) Cleopatra; 7) Sir Alex.

Séptima, 280 metros:1) Bandida; 2) Celeste; 3) Qué Petizo; 4) Z Quetal Blue.

Octava, 450 metros:

1) Yes Or Not; 2) Model Kit; 3) Territorial; 4) Quagnote; 5) Dubai Proud; 6) Pure Bar.

Novena, 290 metros: 1) Moro Ibael; 2) Z Zabulon; 3) Beroca; 4) Che Janita.

Décima, 350 metros: 1) Farsante; 2) Gabrielito; 3) Señorita Jacky; 4) Súper Tiger; 5) Nocturno Cap.

Undécima, Clásico 320 metros: 1) Ramonita; 2) Don Banjamín; 3) General.

Duodécima, Clásico 350 metros: 1) Loco Dany; 2) Ganador Nautico; 3) Don Razón.

Decimotercera, 330 metros: 1) Comadreja; 2) Rescatado; 3) Equilibrista; 4) Tapa de Revista; 5) Radián; 6) Distinguida Dama.

Decimocuarta, 270 metros: 1) Tamara; 2) Patrón; 3) Indio; 4) Lorenzo; y 5) La Mona.l