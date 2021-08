''Se terminó mi etapa en la selección''

18/08/2021 - 03:45 Deportivo

El entrenador del seleccionado argentino de básquet, Sergio "Oveja" Hernández, anunció ayer que su etapa finalizó luego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el que el representativo albiceleste se despidió en los cuartos de final con Australia, luego de tres derrotas en cuatro partidos.

"Para mí se terminó la etapa en la Selección. Le vendría bien un cambio y empezar un nuevo proceso, y desde ya que va a tener todo mi apoyo", avisó de entrada el ahora exseleccionador.

"Hay algunos que ya me quieren retirar. No tengo nada en vista. Recién terminan los Juegos y no tengo propuesta de ningún club. Hoy no soy el técnico de la Selección Argentina, terminé mi contrato y no me pude juntar con los dirigentes de la CAB", continuó.

De esta manera, las palabras del propio Hernández le pusieron final a la posible renovación, tal como pidió Facundo Campazzo, la principal figura del seleccionado.

"La Selección es de todos. Yo no puedo dejar de pensar que los entrenadores que están en la Argentina no son partícipes de todo lo que logra el básquet argentino a nivel mundial. La Selección siempre me va a tener a disposición", explicó Hernández en una nota con TyC Sports.

Por otro lado, el "Oveja", uno de los entrenadores más importantes de la historia del básquet nacional, reconoció que no estuvieron a "la altura" de un juego olímpico, más allá del "alto nivel" de España, Eslovenia y Australia, los tres que vencieron al conjunto argentino.

"El equipo no estuvo a la altura más allá de los rivales que fueron buenísimos, que hicieron que nuestra versión no fuera la mejor. No estuvimos bien, no alcanzamos a vernos bien ni a encontrar una buena versión nuestra", explicó el entrenador.

"Confundimos velocidad con apresuramiento; pusimos más energía que ciencia a la hora de defender; estuvimos pasados de revoluciones y no supimos controlar los tiempos en ningún momento. Nos jugó en contra ese 'upgrade' que quisimos hacer de China a Tokio", cerró "Oveja".

"Deck no debería haber jugado"

Sergio Hernández apuntó como un error propio haber dejado a Gabriel Deck en el plantel, tras su recuperación ajustada de coronavirus en relación a los tiempos, ya que el alero de Oklahoma City Thunder se contagió a dos semanas del inicio y se mostró muy por debajo de sus posibilidades.

"Deck no debería haber jugado, yo sé que el Covid-19 deja secuelas, y son cosas que debería haber leído antes", expresó el entrenador bahiense, que permitió que "Tortuga" se sumara a la preparación en Las Vegas, tras cumplir el período de aislamiento en Colonia Dora.

El santiagueño tiene contrato con Oklahoma City Thunder hasta la temporada 2023/24, pero su acuerdo no está garantizado y debería ganar 3,6 millones si le aseguran el contrato y no lo cortan a mediados de septiembre. En el caso contrario, la franquicia lo podría dejar irse sin tener que pagarle algún resarcimiento.