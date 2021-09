El modelo que busca insertar Rondina en el Ferro

08/09/2021 - 00:40 Deportivo

Sergio Rondina dirigió ayer por la mañana su segundo entrenamiento como técnico de Central Córdoba, en una jornada que se desarrolló en el predio del Iosep y en la que se realizaron diversos trabajos físicos y fútbol en espacios reducidos. En esta última parte del entrenamiento fue donde el "Huevo" comenzó a darle forma al gran desafío que tendrá en este proceso: moldear a un equipo que no armó y lograr darle su estilo e impronta.

Rondina, al igual que su antecesor Gustavo Coleoni, tiene la particularidad que se formó como entrenador en el ascenso. Pero desde que llegó a Primera con Arsenal, dejó en claro que siempre busca tener un equipo dinámico. Y para llevarlo a cabo en este Central Córdoba, cuenta en el plantel con varios jugadores de esas características.

El "Huevo" también pregona el buen trato de pelota. A pesar de que no siempre cuenta con planteles ricos, se las ingenia siempre para salir a atacar. No es un entrenador que le guste salir a defenderse. Aquí puede marcarse una primera diferencia con el "Sapo". No es que el cordobés salía a defenderse, pero en ciertos partidos optaba por cederle la iniciativa al rival para recuperar rápido y atacar los espacios. Rondina deberá entonces cambiar el chip del plantel y prepararlo para su forma de jugar, ya que también cuenta con jugadores aptos como para priorizar el buen trato del balón.

En cuanto al sistema táctico preferido del nuevo DT, es el 4-3-1-2. "Me gusta jugar con tres volantes en el medio, un enganche y dos delanteros. Vamos a ver si puedo adaptarlo", dijo el entrenador en una entrevista con Noticiero 7. Es que ante la ausencia de un enganche natural en este plantel ferroviario, pude adaptarse a un 4-1-3-2, como hizo en Arsenal utilizando a Nicolás Giménez en una posición similar a la de un enganche clásico, siendo el volante más adelantado y más suelto.

El "Huevo" está conociendo a este plantel, pero ya tiene en la mira a tres jugadores que podrían cumplir la función de enganche. "Quizás no tengo hoy ese jugador, pero hay características que se pueden aprovechar. Leo Sequeira lo puede hacer, Carlo Lattanzio también, Lautaro Torres también. Y son los tres de diferentes características. Alejandro Martínez es muy desequilibrante sobre la línea, pero si recibe perfilado del lado contrario te puede hacer un lío bárbaro en el uno contra uno. Para qué encerrarlos en la raya. Por ahí no jugaron nunca en ese posición por lo que llevará tiempo adaptarlos", explicó.

Otra de las virtudes de Rondina es la pelota parada. Es un DT que se caracteriza por trabajarla mucho y ha obtenido buenos resultados cuando tiene ejecutantes adecuados.

Jesús Soraire puede ser clave para el "Huevo"

Si hay un jugador que puede ser clave en el Central Córdoba de Rondina, ese es Jesús Soraire. El volante tucumano tuvo un paso destacado por Arsenal, donde fue dirigido por el "Huevo". Juntos obtuvieron el ascenso a la Liga Profesional y la clasificación a la Copa Sudamericana.

Soraire puede ser el volante por derecha con dinámica que pretende el DT, con mucha vocación ofensiva para hacer la banda, pero con las condiciones técnicas como para cerrarse y asociarse para generar juego.

El problema es que Soraire está lesionado y Rondina no podrá contarlo para el debut del martes ante Atlético Tucumán, como tampoco tendrá a Crisitian Vega, Alejandro Martínez ni Matías Mier.