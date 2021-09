AFA realizó el descargo ante la FIFA por la suspensión del partido ante Brasil

13/09/2021 - 13:02 Deportivo

La Asociación del Fútbol Argentino ya le hizo llegar a la FIFA su descargo sobre lo sucedido en el encuentro entre Brasil y la Selección Argentina el pasado domingo, cuando apenas se pudieron disputar cuatro minutos en San Pablo antes de que irrumpieran en el campo de juego empleados del ente estatal Anvisa para suspenderlo por irregularidades en los ingresos al país vecino de Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso.

En el escrito de alrededor de 50 páginas, la entidad madre del fútbol argentino defiende su accionar en el cuidado y cumplimiento de los protocolos y responsabiliza a la Confederación Brasileña de Fútbol como organizadora del partido.

La CBF también ya realizó su descargo y ahora todo será analizado por la Unidad Disciplinaria de FIFA, junto con los reportes oficiales del árbitro y los oficiales de la Conmebol.

La AFA señaló que los cuatro futbolistas cuestionados por Anvisa estaban en condiciones de jugar porque se había cumplido con la normativa dispuesta por la Conmebol y los diez gobiernos sudamericanos para que las delegaciones deportivas puedan ingresar a los países y competir bajo estrictos protocolos sanitarios.

Por otra parte, responsabiliza a la CBF por ser el organizador del partido y no respetar los códigos de la FIFA que permiten exenciones de cuarentena para futbolistas profesionales. En consonancia, consideran que los dirigentes brasileños no actuaron de manera debida para frenar la intervención de los empleados de Anvisa que ingresaron a la cancha a llevarse a los cuatro jugadores porque no se había completado correctamente la documentación al ingresar al país.

A su vez, presentaron la autorización que recibió la Selección Argentina por parte de la Conmebol para utilizar a los cuatro futbolistas, asegurando que formaban parte de la burbuja sanitaria de la delegación.

Las partes involucradas tendrán la posibilidad de recurrir ante Apelaciones de FIFA y luego en el TAS, aunque el proceso no tiene tiempos establecidos y podría demorarse varios meses para dar el veredicto final, pero en AFA mantienen el optimismo en que se le dará el partido por ganado.