Al fin se le dio a Güemes: cortó la racha sin ganar y volvió a la punta de su zona

18/09/2021 - 01:42 Deportivo

No hay mal que dure cien años y aunque para Güemes fueron solamente dos meses, pareció una eternidad. Pero se acabó. Ayer el "Gaucho" se sacó la mufa y volvió al triunfo en la Primera Nacional tras ocho fechas, para regresar de esta forma a la punta de la zona B. Fue 3 a 1 sobre Brown de Adrogué, en condición de visitante, en el inicio de la vigesimosexta fecha.

El equipo santiagueño, que ganó su primer partido en esta segunda rueda, acumula ahora 41 puntos y comparte el liderazgo con Barracas Central, que hoy desde las 15 recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con la chance de volver a quedar como único líder.

No fue fácil para Güemes ganar ayer, porque tuvo que sobreponerse a la adversidad, ya que Facundo Bruera había puesto 1-0 arriba a Brown. Pero el equipo de Pablo Martel necesita dar una muestra de carácter para demostrar que sigue vivo. Y lo hizo de gran forma, porque remontó el marcador con los tantos de David Romero, Federico Boasso y Milton Zárate, los dos últimos en el tramo final del cotejo en el que fue expulsado el entrenador "gaucho".

El primer tiempo no ofreció demasiadas emociones más allá de los goles. Es que tanto Brown como Güemes venían de duras goleadas recibidas y también los dos tenían la chance de alcanzar la cima, por lo que no regalaron nada y arriesgaron poco. El visitante presionó bien pero cuando tuvo la pelota no supo como lastimar a su rival. Entonces abusó del pelotazo como recurso.

El partido era muy trabado y cortado. Y prueba de ello fue que a los 23 minutos, Agustín Morales recibió un duro golpe de Giménez en mitad de cancha y obligó a Martel a meter el primer cambio porque que no quedó en condiciones de seguir jugando. En esa acción, fue expulsado el DT Gaucho por excederse en las protestas.

Casi de la nada, a los 35 minutos, Brown se puso en ventaja. Bazán llegó por derecha y sacó un remate defectuoso pero que fue corregido por Bruera, dentro del área, para dejar sin chances a Salvá. Güemes tuvo la virtud de igualar antes que finalice la primera etapa. Fue en el minuto 43 cuando "La Bestia" Romero se desmarcó en un corner de Boasso, desde la izquierda, y metió un cabezazo que venció a Ríos gracias a que la pelota se desvió en Kippes.

En el complemento el partido mostró un poco más de ritmo. Y era el local el que proponía un poco más ante un Güemes que seguía sin encontrar su juego. El empate parecía no moverse pero a los 37 minutos Vega tomó el balón en tres cuartos de cancha y le puso un pase filtrado a Boasso, que entró por izquierda y definió muy bien ante la salida de Ríos.

Con el 2 a 1 a favor, el Gaucho se tranquilizó y jugó con el nerviosismo del rival. Encontró espacios para meter la contra y así fue como llegó la infracción en el borde del área, recostado sobre el sector izquierdo, que el ingresado Zárate transformó en un bonito gol de tiro libre. Güemes se sacó la mufa y va por más.