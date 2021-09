Para Martínez, la clave será mantener la concentración

23/09/2021 - 02:05 Deportivo

Enfrentar a River será muy especial y así lo entiende Alejandro Martínez, volante ofensivo de Central Córdoba. "Es un partido especial porque será ante un gran rival. Esperemos que nos puedan salir las cosas que estamos entrenando día a día y que nos vaya bien porque jugamos de local", señaló en diálogo con el departamento de prensa del club.

Para Martínez, la clave pasará en mantener la concentración durante todo el juego. "Es un partido clave en el que tenés que estar concentrado los 90 o 95 minutos que dura porque es un equipo que te puede hacer un gol en cualquier minuto y tenés que estar preparado en todo momento", advirtió.

Luego, se lamentó por la derrota del pasado domingo ante Colón, aunque de inmediato se esperanzó en revertir la historia el próximo sábado, en el estadio Madre de Ciudades. "Ellos llegaron solamente en la jugada del gol, que fue de un rebote, habrán tenido después una o dos jugadas aisladas. En el segundo tiempo fuimos superiores y merecimos un poco más. También es cuestión de suerte porque la que tuvimos de Claudio (Riaño) no entró. Esperemos que podamos hacer un buen partido el sábado", dijo.

El ex Defensores de Belgrano se refirió a su adaptación a Primera: "Los compañeros me ayudaron mucho y también los entrenadores, tanto el 'Sapo' antes como Sergio ahora. Me están haciendo sentir muy cómodo, la adaptación no me está costando, vine a demostrar que estoy a la altura y hay que seguir por el mismo camino".