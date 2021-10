Rondina y el mal momento de Central: “Se sale trabajando e insistiendo”

20/10/2021 - 01:05 Deportivo

Central Córdoba no está bien y eso lo sabe todo el mundo. Anoche volvió a perder como local ante Vélez Sarsfield en el estadio Único Madre de Ciudades y su situación ya es preocupante. No es para menos. Los dirigidos por Sergio Rondina están últimos en la tabla de posiciones de la Liga Profesional, pero también están comprometidos en la del descenso.

Y el técnico de los "ferroviarios" es consciente de ello; es por eso que ahora tendrá que redoblar los esfuerzos para tratar de revertir la difícil situación. Anoche habló en conferencia de prensa y se mostró muy apenado por el mal momento del equipo. El DT dijo que la única manera de salir de todo esto es seguir trabajando e insistiendo hasta que los buenos resultados aparezcan.

"Se sale trabajando. Hay que seguir insistiendo, seguir buscándole la vuelta, sistemas, nombres. El equipo entiende el malestar de la gente, como despidió al equipo. Me parece que el equipo no fue igual que contra Huracán. Allí fue hasta el final, lo intentó, lo buscó, con otro tipo de rival y jerarquía dentro de la cancha", expresó Rondina cuando analizó las diferentes caras entre el partido de anoche y frente al "Globito", por ejemplo.

Luego agregó: "El equipo volvió a perder de local, no podemos ganar. Queda seguir trabajando, queda levantar la moral a los chicos. Todavía restan ocho fechas por delante. No podemos bajar los brazos: Tenemos que seguir insistiendo. Poner a los que mejor están para afrontar la final que tenemos el sábado en La Plata (en referencia al próximo partido ante Gimnasia y Esgrima)".

Central Córdoba ya lleva seis partidos consecutivos sin ganar y todo se le hace cuesta arriba. El "Ferro" no le encuentra la vuelta a los resultados y mucho menos a todo lo que pretende el entrenador dentro de la cancha.

Justamente cuando le preguntaron sobre cuál es su mayor preocupación en este momento en el que las cosas no le están saliendo bien al equipo, el "Huevo" respondió: "Me preocupa no sumar. Me parece que sobre todo en el segundo tiempo, el equipo hizo mejor las cosas. En el mejor momento, nos golpea Vélez. En el primer tiempo, hasta el gol que creo que no fue merecido, Vélez fue superior a nosotros. Con el cambio de sistema, el ingreso de Mateo (por Montenegro) creo que equilibramos el partido. Entramos mejor que ellos en el segundo tiempo".

Si hay un detalle que no es menor, es la falta de eficacia que mostró Central Córdoba en el sistema defensivo especialmente.

"Pagamos caro no ser efectivos; pagamos caro cada distracción o errores que cometemos. Me preocupa no sumar y no tener una regularidad en cuanto a los resultados", señaló Rondina como para dejar en claro que no está para nada conforme con lo que vienen haciendo los jugadores de la última línea de Central. También habló de los dos goles de cabeza que le marcó Vélez y dijo que muchas veces pueden ser por méritos de los delanteros.