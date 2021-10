El DT de Racing, Gago: "El desafío es tratar de ser un equipo competitivo"

22/10/2021 - 03:25 Deportivo

El flamante entrenador de Racing Club, Fernando Gago, aseguró que el "desafío más grande" que tiene al frente del conjunto de Avellaneda "es tratar de ser un equipo competitivo" en las ocho fechas que restan de la presente Liga Profesional de Fútbol.

"El desafío más grande es tratar de ser un equipo competitivo y que pueda pelear en todos los frentes", dijo Gago en su presentación oficial como nuevo director técnico de la "Academia", en reemplazo del interino saliente Claudio Úbeda.

Gago, de 35 años y de reciente paso como DT de Aldosivi de Mar del Plata, estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el presidente de Racing, Víctor Blanco, y por el mánager deportivo de la institución, Rubén "Mago" Capria.

"Quiero que mi equipo tenga buen juego, que domine al rival, que sea intenso, agresivo, ofensivo y que tenga el deseo de ganar. Es mi impronta de juego", sostuvo el exjugador de Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Real Madrid, entre otros.

"Tener posesión significa querer atacar, no me interesa tenerla y no generar daño, quiero tenerla para generar espacios y atacar", explicó.

"Creo en este plantel y vamos a intentar jugar de una manera en que los hinchas de Racing se van a sentir identificados", siguió.

"Además creo que puedo adaptar el plantel a mi idea de juego. Es un desafío hermoso. Con trabajo y dedicación, las cosas van a funcionar", continuó "Pintita".

El exfutbolista campeón del mundo con el seleccionado argentino juvenil en 2005 destacó el "nivel" de los jugadores que integran el plantel profesional de Racing.

"Me interesó mucho el nivel de futbolistas que hay. Se adaptan bastante al sistema que trato de imponer y creo que rápidamente pueden ir captando las ideas", dijo.

En otro orden, el DT "académico" se refirió a los hinchas de Racing, a los que les pidió "acompañamiento" en este nuevo ciclo.

"A la gente debo pedirle que acompañe a este nuevo proyecto, porque nos vamos a necesitar".