Un Central ''herido'' visita a Gimnasia y Esgrima para tratar de volver a sonreír

23/10/2021 - 01:29 Deportivo

Central Córdoba no está en su mejor momento y la realidad indica que hace seis fechas que no sabe lo que es ganar en la Liga Profesional de Fútbol. El "Ferroviario" está último en la tabla de posiciones con apenas 12 puntos y suma también la preocupación de estar comprometiéndose con los promedios para el descenso. Urge ganar y tanto los jugadores como el cuerpo técnico que encabeza el entrenador Sergio Rondina son conscientes de ello.

El partido de hoy a las 15.45 por la decimoctava fecha ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en condición de visitante, que será dirigido además por el árbitro Silvio Trucco y transmitido por Fox Sports Premium, es más que fundamental para tratar de empezar a torcer la historia.

El "Ferro" viene de perder ante Vélez Sarsfield por 2 a 1 en el Estadio Único "Madre de Ciudades" y de reafirmar que las cosas no le están saliendo bien como a lo mejor pretenden todos. "Pagamos caro no ser efectivos; pagamos cada distracción o errores que cometemos. Me preocupa no sumar y no tener una regularidad en cuanto a los resultados", había expresado el "Huevo" cuando terminó el partido ante el "Fortín" y en una conferencia de prensa en la que se notaba que estaba casi abatido por el resultado adverso.

¿Habrá cambios en la formación titular para enfrentar al "Lobo" en la "Ciudad de las Diagonales"?, todo hace presumir que Rondina meterá mano en el equipo y de manera categórica. Serían siete las variantes y entre los que ingresarían están Gonzalo Bettini, Franco Sbuttoni, Lucas Brochero, Mateo Montenegro, Carlo Lattanzio, Claudio Riaño y Milton Giménez.

La idea del técnico es ver si con estos jugadores, Central Córdoba puede empezar a mejorar desde el punto de vista colectivo e individual.

El "Lobo", de la mano del entrenador Néstor "Pipo" Gorosito, experimentó una recuperación futbolística que renovó sus expectativas y lo puso en condiciones de soñar con volver al plano internacional a partir del próximo año.

Después de encadenar cuatro victorias en las últimas seis fechas, Gimnasia acumuló 39 puntos en la tabla anual 2021 y ubica a cuatro puntos de la zona de clasificación a la Sudamericana, con Unión de Santa Fe (41) y Rosario Central (39) en el medio. El equipo platense quiere sostener su andar ganador, que sufrieron recientemente Newell's Old Boys y Arsenal, ante un rival necesitado por una racha negra de cinco derrotas y en empate. Gimnasia volverá a contar con el defensor Maximiliano Coronel y con el delantero Luis "Pulga" Rodríguez.