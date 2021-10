''Siempre quise que gane el Barcelona por Messi''

23/10/2021 - 01:43 Deportivo

Sergio Agüero jugará mañana su primer clásico con la camiseta del Barcelona. El delantero argentino de a poco gana minutos tras su lesión, y si bien estará entre los suplentes, palpitó el duelo con el Real Madrid involucrando a su gran amigo, Lionel Messi. En diálogo con Barça TV reconoció que será muy especial y dejó una frase que ilusionó a todos.

"Poder ganar un clásico es algo muy especial porque te va a quedar en el recuerdo, eso es lo que vengo a buscar. Voy a disfrutar el clásico al máximo", expresó y acto seguido realizó una confesión que involucra a la Pulga: "Siempre que he visto los clásicos desde afuera tenía una sensación linda, diferente y he querido que gane el Barça por Messi".

Sobre el partido, señaló que "es muy importante porque a pesar de los 3 puntos, les das una alegría a la gente, es el partido, es el clásico. Si ganás, le das un plus a la afición, que se sienta libre de poder usar la camiseta. En la Argentina se vive así, si pierdes no quieres salir de casa".

"Desde las inferiores que los disfruto mucho. Yo sabía que llegaba ese partido y siempre quería ganarles. Desde chico sabía que había que ganar porque si no después te jodían, entonces me los tomé muy en serio para poder decir te gané", cerró.

El clásico español fue programado para mañana, desde las 11.15 (hora argentina), con televisación en vivo y en directo por la señal de cable Espn.

El argentino Ezequiel "Chimy" Ávila convirtió el gol con el que su equipo, Osasuna, empató 1 a 1 con Granada, en un encuentro de la decíma fecha de la la liga española de fútbol.

Con el empate, Osasuna trepó al menos transitoriamente al segundo escalón de la tabla a dos puntos del líder, Real Sociedad.

En un encuentro jugado en el estadio El Sadar, de Pamplona, el "Chimy" abrió la cuenta a los 45 minutos de la etapa inicial para Osasuna, que terminó con diez jugadores por la expulsión de José Ángel; Granada empató con gol de Ángel Montoro (45' ST).

La fecha continuará hoy con cuatro partidos: Valencia vs. Mallorca, Cádiz vs. Alavés, Elche vs. Espanyol y Athletic Bilbao vs. Villarreal.