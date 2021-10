Independiente BBC va en busca de su primer triunfo

23/10/2021 - 23:07 Deportivo

Independiente BBC intentará celebrar su primera victoria esta noche, cuando enfrente a Villa San Martín de Resistencia, en su segunda presentación en la temporada 2021/22 de la Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional.

El equipo santiagueño perdió en el debut ante Central Argentino Olímpico de Ceres (86 a 77), pero esta noche podrá contar con la totalidad del plantel, lo cual le permitirá a Fabián Daverio realizar una rotación larga para fortalecer sus chances de quedarse con el juego.

Esta noche se producirá el debut de Gabriel Mendes da Silva, Jeremías Sandrini y Juan Cruz Burgos, que no estuvieron en el debut por diferentes motivos. El pívot brasileño fue habilitado y estará disponible para su entrenador, en tanto que el rosarino y el santiagueño se recuperaron de sendas dolencias y podrán sumarse a la rotación.

Su rival también irá en busca de su primera victoria, tras perder sus dos primeros compromisos ante los ceresinos (87 a 81 y 85 a 81), en condición de local.

El partido promete ser un espectáculo de primer nivel, por la jerarquía de ambos planteles y porque los dos necesitan ganar tras haber mostrado algunas falencias en el inicio de la competencia.

La jornada incluirá los siguientes partidos: desde las 20, Lanús vs. Zárate (Conferencia Sur A); 21, Echagüe vs. San Isidro (Conferencia Norte A) y Pergamino Básquet vs. Racing de Gualeguaychú (Conferencia Sur A).