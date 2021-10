El triunfo generó alegría, emoción y mucha ilusión

23/10/2021 - 23:30 Deportivo

Santiago Lawn Tennis celebró ayer ante Old Lions de visitante por 16 a 13, y el cuerpo técnico y los jugadores vivieron la jornada con mucha alegría.

El entrenador de Lawn Tennis, Cristian Rodríguez, dijo que su equipo hizo un poco mejor las cosas y que mereció quedarse con el triunfo: “El viento complicó a los dos. Fue un juego con muchos errores de los dos lados, pero creo que nosotros aprovechamos mejor los momentos claves que tuvimos. Ahora en la semana, a pensar en la final”, advirtió.

Maguicha expresó: “No lo puedo creer. Fue un año difícil para mí, no tenía pensado volver a jugar al rugby y con el apoyo de mis compañeros, amigos, familiares y del club volví (es de Loreto). Hoy (por ayer), estoy festejando este pase a la final. Fue un triunfo de todo el grupo. Ahora se viene la final y nos vamos a preparar muy bien para ella. Nos tenemos confianza”, dijo.

Por su parte, Mariano Coronel, expresó: “La verdad que después de 2 años de entrenar con sacrificio me puso muy feliz volver, jugar el clásico y ganarlo para llegar a la final del Integración. Aún me cuesta creer. Me viene a la memoria que había perdido con Old Lions hace unos año y hoy (por ayer), tuve la revancha. Ahora vamos por más. Nada es imposible”, contó.

Eliseo Roger: “Estoy muy feliz por este triunfo. Este es el partido que uno sueña ganarlo desde chico. Sabíamos que iba a ser duro, pero aprovechamos las pocas situaciones que tuvimos. Ahora estoy ilusionado con el título”, cerró.