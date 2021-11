Rondina optó por quedarse con lo positivo del equipo

02/11/2021 - 01:30 Deportivo

Sergio Rondina respiró profundamente antes de arrancar la conferencia de prensa. Y en esa pausa, en vez de lamentarse por no haber ganado, prefirió remarcar lo bueno de su Central Córdoba. "Tengo que resaltar lo del equipo, del primero al último. En el primer tiempo, jugando de una manera, en el segundo jugando de otra, pero fueron siempre adelante, ganaron las divididas, le llegamos de una forma u otra, creamos muchas situaciones de gol. Quizás, el otro día con Gimnasia no llegamos tanto y fuimos efectivos y hoy erramos muchos goles", dijo el DT ferroviario.

"Preocupa generar mucho y no convertir, no haber ganado este partido, pero tengo que ver lo otro. El equipo respondió, va para adelante. Queda el sabor amargo del resultado, pero quedaron muchas cosas más positivas. Sé que el presente no es bueno, la situación en la que estamos en la tabla tampoco, pero creo que hoy lo intentamos de todas formas y maneras y eso la gente lo percibió porque no paró de alentar hasta el último minuto, no hubo reproches dentro de la cancha. Creo que ese es el camino, no nos queda otra que en estas seis fechas que quedan seguir intentándolo de la misma manera", agregó.

Cuando le consultaron a qué le atribuye que su equipo no haya convertido, el "Huevo" apeló a la ironía: "Me reservo la opinión para no decir una barbaridad...Debe haber algo enterrado por ahí, en algún lado debe haber algo, si no, no se puede creer".

Por último, negó que Milton Giménez, anoche ausente por suspensión, sea la única carta de gol de su equipo: "No creo que sea Milton la única carta de gol porque ha hecho goles Sequeira, Ale Martínez, han convertido los volantes".