Rondina: "Lo necesitaba todo Santiago"

08/11/2021 - 02:20 Deportivo

Distendido, como si se hubiera quitado una pesada mochila de sus espaldas, arrancó Sergio Rondina la conferencia de prensa. Y no era para menos, su Central Córdoba acababa de vencer 3 a 1 a Sarmiento de Junín, cortando una racha de ocho fechas sin sumar de a tres. "Es un desahogo volver a ganar", señaló. Y agregó: "Me gustó el orden, el poder llevar un plan de juego, la entrega que tuvo el equipo y que viene teniendo. Hoy se nos abrió el arco y estoy contento porque los chicos se merecían mucho este triunfo, venían trabajando muy bien y tenían el arco cerrado. Nosotros, como cuerpo técnico, también necesitábamos este triunfo. Es un club nuevo donde nos están apoyando mucho y no podíamos ganar. La gente, que cada vez que jugamos de local llena la cancha y nos apoya, los dirigentes, todo Santiago necesitaba este triunfo".

Para el entrenador ferroviario, este triunfo "confirma lo hecho ante Aldosivi, lo que hicimos en Mendoza, lo que hicimos por momentos con Vélez, con River, en muchos partidos que hemos jugado bien. pero por detalles o errores se nos escapaba. El equipo viene creciendo en funcionamiento, más allá del sistema y los nombres estábamos cerca de lograr el triunfo y por suerte lo hicimos hoy".

El "Huevo" celebró que Claudio Riaño haya podido convertir, sobre todo después de tantas chances desperdiciadas en el 0 a 0 ante Aldosivi del lunes pasado. "Desde que llegamos nosotros, Claudio había errado mucho y es un jugador que es súper profesional, muy buen compañero y que las situaciones de gol que tiene por partido es porque es muy inteligente para jugar dentro de la cancha. Venía errando, pero por suerte pudo convertir y abrió el camino para que el equipo ganara tranquilidad. Es un premio a él por luchar y no bajar los brazos", manifestó.

Cuando le consultaron cuánto vale la victoria de ayer, respondió: "Vale mucho porque cortamos una racha larga y fea, además ganamos el primer partido de visitante. Ojalá este sea el inicio de una racha linda. Esta alegría va a durar bastante porque tenemos dos semanas para preparar el partido con Independiente, que es un equipo grande que está peleando por entrar a las Copas, que no va a ser fácil. Pero ojalá sea el comienzo de una buena racha".

Rondina insistió en que Central Córdoba "se adaptó a otro sistema, supo jugarlo, tuvo entrega desde el primero al último. Y vuelvo a reiterar, me parece que el grupo merecía esto porque venía trabajando muy bien, sin conseguir resultados positivos. Eso a veces provoca que se pierda confianza, pero el equipo siempre creyó en su potencial y redobló esfuerzos. Y hoy tiene su premio". La solidez defensiva que está alcanzando la atribuyó a "la suma de trabajo desde lo táctico, desde el ordenamiento". Y por último, se refirió a la boina que lució ayer. "No soy cabulero, pero veremos si la uso el próximo partido".