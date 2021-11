Lionel Scaloni: “Messi va a jugar mañana contra Brasil”

15/11/2021 - 12:36 Deportivo

Lionel Scaloni confirmó este mediodía la presencia de Lionel Messi, quien jugó 15 minutos ante Uruguay, de cara al clásico entre la Selección Argentina y Brasil en San Juan por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. "Esperemos que se encuentre bien", aclaró el técnico, que seguramente lo pondrá desde el arranque.

El entrenador de la Albiceleste tomó contacto con los periodistas en el gimnasio de futsal del predio de Ezeiza, aunque no confirmó el once inicial. Y es que todavía resta la última práctica, prevista para la tarde. El viaje de la delegación, en tanto, se llevará a cabo a partir de las 19.

De Paulo Dybala contó que está con estudios para ver si ingresa en la convocatoria, con lo cual si no juega Messi, el DT tendría que buscar otro futbolista. Por último, dio a entender que Leandro Paredes es difícil que sea titular debido a su inactividad y llevó tranquilidad al mundo River por el estado físico de Julián Álvarez.





Más de la conferencia del DT

"Trabajamos con el sentido común, por ahí hoy el jugador no lo entiende. Es mejor estar en la convocatoria que no venir y después llegar como número 26 o 27. Nuestras convocatorias siempre fueron de más de 23 porque nos da la posibilidad de mirarlo y cambiar nuestra perspectiva. Yo lo he vivido y la mayoría de las veces quedé afuera, igual venía con ganas e ilusión. Yo siempre prefería estar. La elección es por el bien del equipo, nunca irá más allá. Se alargó la lista por la pandemia y para nosotros fue un alivio. Si no hubiera pasado, hoy no serían campeones de América. Esos cinco jugadores de más levantaron la Copa por querer estar acá. Nunca tuvimos un jugador que nos diga que no quería estar".





Las chances de la Selección Argentina para clasificar al Mundial de Qatar 2022

"Si se da la clasificación, la tendríamos que festejar. Damos por descontados que Argentina tiene que estar por las dificultades que tienen las demás selecciones. Hoy el fútbol es muy difícil. Estamos en una posición relativamente cómoda a falta de algunos partidos y eso es para remarcar. Estamos bien y si consigue es para estar satisfecho. La dificultad de las Eliminatorias Sudamericanas es máxima".





El balance de Lionel Scaloni sobre su 2021 con la Selección Argentina

"No nos propusimos algo en concreto, decir ganar algo. Nos propusimos intentar que las cosas vayan bien, que los jugadores entiendan el mensaje y que la gente se sienta identificada. Eso lo conseguimos, más allá de haber ganado. Para nosotros es un triunfo. A lo largo de mi extensa trayectoria como entrenador creo que fue el mejor año, sin dudas. Me permito hacer este chiste porque el 2021 es un año para todos especial. Vamos mejorando y siempre hay algo para corregir, que el jugador no se relaje. Sin los jugadores no somos nada, no hubiéramos conseguido nada".