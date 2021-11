Olímpico va en busca de la recuperación frente a Instituto

21/11/2021 - 04:56 Deportivo

Olímpico se presentará esta noche en el estadio Vicente Rosales, donde enfrentará a Instituto de Córdoba, en busca de un triunfo que le permita alejarse de la zona baja de la tabla.

El equipo de "Leo" Gutiérrez viene de sufrir una dura derrota la noche del miércoles ante Boca (74 a 48), por lo que deberá levantar considerablemente su rendimiento en virtud de que Instituto es otro de los equipos fuertes de la competencia.

El entrenador cordobés podrá contar con Francisco Filippa, quien sufrió un fuerte golpe en el primer cuarto del partido del miércoles y no volvió a ingresar por precaución.

El pívot se recuperó a minutos de su salida, pidió no ser trasladado a un centro asistencial y vio el resto del juego sentado en el banco de suplentes.

En cambio, Luciano Ortiz está en duda por un esguince de tobillo. El alero tucumano no jugó ante Boca y se aguardará su evolución hasta último momento.

Por su parte, Instituto viene de sufrir una verdadera paliza en el Ciudad ante Quimsa (94 a 68), por lo que saldrá decidido a cambiar su imagen con la gran variedad de recursos con los que cuenta en su plantel.

Hay un antecedente reciente entre ambos equipos. El pasado 10 de octubre, Instituto venció a Olímpico por 78 a 72, en el estadio Ciudad, y le impidió acceder al Final 8 del Súper 20.

Esa noche, el equipo de "Leo" Gutiérrez tuvo muchos problemas para contener a Nicolás Romano, que se convirtió en el MVP del juego. El ala pívot juninense tuvo un partido opaco el viernes ante Quimsa en el Ciudad, absorbido por la marca de Sebastián Lugo.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá además los siguientes enfrentamientos: desde las 21, Oberá TC vs. Gimnasia, Unión de Santa Fe vs. La Unión y Comunicaciones vs. Argentino de Junín.