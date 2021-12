Rondina destacó el compromiso del equipo

04/12/2021 - 03:18 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Sergio Rondina, se fue muy conforme por la labor y el triunfo de su equipo, al tiempo que destacó el compromiso que mostraron sus jugadores. "Creo que el primer tiempo podíamos haberlo cerrado con una diferencia mayor porque el equipo generó situaciones de gol. Y en el segundo Unión empezó a meter más gente en ataque, tuvo más la pelota, pero no recuerdo que César (Taborda) haya sacado alguna. Creo que el equipo defendió bien, fue ordenado. Nos faltó, ante la recuperación, tener más claridad, creo que equivocamos los caminos cuando recuperamos la pelota, no podíamos sacar la contra", arrancó con su análisis el DT en la conferencia de prensa post 2-0 ante Unión.

"Hubo un compromiso del primero al último en cuidar el resultado, en defender, en tapar los espacios para que el rival no nos lastime. Eso habla de que no solo en ataque, sino también en defensa, el esfuerzo ha sido importante. El equipo jugó cuatro partidos en trece días y era lógico que el cansancio hiciera que, a la hora de resolver, lo hagamos de mala manera", agregó.

Rondina insistió en que "destaco el compromiso, el encontrar los caminos cuando teníamos que abrir el partido y saber que cuando no teníamos la pelota teníamos que tapar los espacios para que no nos lastimen. Pudimos despedirnos ganando en casa de local, donde nos había costado mucho el arranque, así que estamos contentos".

"El equipo no dejó de correr nunca y lo fue a buscar desde el arranque del primer tiempo. Unión venía de dos triunfos en fila y buscaba asegurar su clasificación a la Sudamericana y era sabido que se nos iban a venir. Al no poder sacar la contra, el equipo achicó espacios de adelante hacia atrás para ser un equipo corto y que no nos lastimen. Pero nuestro equipo demostró que tiene varia facetas y argumentos para lastimar al rival. Podemos hacerlo de la dos maneras, contragolpeando y yéndolo a buscar", advirtió Rondina.

Se viene Boca, pero a Rondina eso no lo cambia en nada. "Es una semana que se prepara igual que las demás. Sé lo que significa enfrentar a Boca en La Bombonera y toda la adrenalina que se genera en el jugador, pero vale los mismos tres puntos que haber enfrentado acá a Unión o a Arsenal. Obviamente que la jerarquía del rival es otra", cerró.