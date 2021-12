Pablo Martel y el desafío de rearmar el equipo para volver a ser competitivo

28/12/2021 - 00:48 Deportivo

Después de una gran primera temporada en la Primera Nacional, Güemes tendrá el desafío de superar la vara que dejó. Y para hacerlo, contará con el mismo cuerpo técnico encabezado por Pablo Martel, pero en el plantel se producirá una renovación más que importante.

Son seis los jugadores que no serán tenidos en cuenta por el DT: Agustín Politano, Nahuel Valenzuela, Cristian Díaz (se fue a Mitre), Pablo Ortega, Milton Zárate y Alvaro Pavón. Pero a su vez hay otros ocho futbolistas que decidieron aceptar propuestas de otros clubes: Agustín Morales (All Boys), Federico Boasso (Almagro), Claudio Vega (Mitre), Nicolás Barrientos (All Boys), Pablo López (Racing de Córdoba), Julio Salva (Atlético Rafaela), Lucas Algozino (Independiente Rivadavia) y Matías Pato (Defensores de Belgrano).

En tanto, tres jugadores aún no definieron su situación, pero no seguirían en el "Gaucho": Javier Baik, Gonzalo Lucero y Gabriel Jara. Por si fuera poco, hay cuatro más que retornaron a los clubes dueños de sus pases: David Romero (Mitre), Agustín Pezzi (Douglas Haig), Diego Diellos (Agropecuario) y Juan Salas (Belgrano).

Por el momento, el club se garantizó la continuidad de Juan Mendonca y Nicolás Juárez, mientras que negocia las renovaciones de Franco Canever, Gabriel Fernández y Nahuel Zárate. Y son cuatro los refuerzos que incorporó hasta el momento: Pablo Palacios Alvarenga, Luis Jerez Silva, Andrés Zanini y Lautaro Arregui.

"Estamos trabajando mucho en cuanto a la formación del nuevo plantel. El presidente y la dirigencia están haciendo un esfuerzo enorme en cuanto a las prioridades que le pedí para que renueven. Hay jugadores que tuvieron un muy buen nivel y están eligiendo otros destinos, algo normal en los mercados. Vamos a mantener una base y después buscaremos sumar jugadores que se adapten a la cultura del club y al modelo de juego que nosotros pregonamos. Pero por sobre todas las cosas, que sepan que vienen a un club con pretensiones y que estén convencidos", manifestó Martel.

Sobre el rearmado del plantel, dijo: "Es un desafío grande. Güemes es un club que siempre te obliga a ser protagonista y nosotros debemos estar a la altura de las circunstancias. Siempre queremos ser competitivos, este torneo que viene va a ser más duro que el anterior porque habrá descensos y tenemos que tener un plantel acorde a ese contexto y en donde todos tengamos un compromiso grande por la institución".

"Vamos a sumar todos los jugadores que sean necesarios para tener un plantel competitivo, vamos a reforzarnos en todas las líneas y en los próximos días se irá oficializando la llegada de varios jugadores con los cuales se está conversando", cerró.