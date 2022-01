“Penka” Aguirre: “Aún no dimensioné todo lo que logré en mi carrera”

02/01/2022 - 22:02 Deportivo

Nicolás "Penka" Aguirre se reintegra hoy a los entrenamientos de Regatas Corrientes y lo hará con las expectativas de empezar el 2022 de la mejor manera y pensando en ser protagonista en la reanudación de la temporada para la Liga Nacional de Basquetbol.

El base santiagueño que fue campeón con San Lorenzo por quinta vez consecutiva antes de emigrar a tierras correntinas, estuvo unos días de vacaciones en nuestra provincia y fue en una competencia atlética que habló con EL LIBERAL sobre lo que le dejó el 2021 y de lo que significó en lo personal alcanzar el pentacampeonato con el conjunto azulgrana.

"Nunca me lo imaginé en mi vida ganar un título con Quimsa y después cinco más con San Lorenzo. Fue algo increíble que por ahí uno no se da cuenta. Seguramente cuando pase el tiempo y deje de jugar, voy a dimensionar todo lo que logré en mi carrera", expresó Aguirre al respecto.

Cuando hizo alusión sobre su desvinculación de San Lorenzo para jugar ahora en Regatas, el santiagueño explicó: "La verdad que estaba muy conforme, muy feliz en San Lorenzo. Allí pasé mis mejores años de mi vida. Tengo un aprecio muy grande por el club. Mi corazón está ahí y ellos ya lo saben. Me tocó en una situación muy difícil para el club y tuve que ir a otro como Regatas. No lo esperaba, pero sabía que en algún momento me podía tocar porque nada es para siempre o eterno. Di todo de mi por el club. Me sentí como en mi casa y siempre voy a estar agradecido por ello".

Hoy el presente para "Penka" es Regatas y con todo ello un nuevo desafío en su carrera como basquetbolista profesional.

"Ahora estoy en Regatas Corrientes donde se armó un plantel nuevo. Nos estamos acomodando de a poco. Tuvimos muchas bajas al comienzo, pero ahora tenemos todo enero y febrero para terminar de acoplarnos y llegar de la mejor manera a la Liga", apuntó.

La pandemia de coronavirus no se detiene y ya en algunos clubes de la Liga Nacional se registraron casos de jugadores que dieron positivo y que encendieron las alertas de cara al futuro. Aguirre también se mostró un tanto preocupado por esta situación y dijo que en este contexto se hace difícil planificar el trabajo de manera normal.

"No es fácil entrenar y jugar en este contexto que estamos viviendo, sea en el ámbito deportivo o en cualquier otro que afecta a la sociedad. En el caso nuestro está el hecho de no poder compartir nada, no ducharnos y cada uno lleva sus cosas. Nos tendremos que adaptar y que todo sea lo más sano posible para que no se propague el virus", afirmó.

Para el final de la charla, "Penka" rescató lo difícil que se hace jugar y ganar en la Liga Nacional, más ahora que volvieron las localías.