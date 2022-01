“Tortu” Deck pega la vuelta al Real Madrid luego de su experiencia NBA

07/01/2022 - 16:24 Deportivo

Cumplidas las 48 horas en las que el santiagueño podía ser transferido a cualquier equipo en la NBA y con la condición de "jugador libre" luego de su paso por Oklahoma City Thunder, Gabriel "Tortu" Deck vuelve al Real Madrid para calzarse la camiseta que ya lo vio brillar. Así lo reflejan medios españoles e incluso el propio periodista especializado Carlos Sánchez Blas, de buena llegada a la dirigencia merengue.

El medio argentino Básquet Plus informó que los entretelones del asunto no son menores. Si bien se suponía que "Tortu" estaba totalmente libre para fichar en Europa, desde el Madrid aseguraban que eso no era así, puesto que había pagado su salida a la NBA en cuotas. Eso podía augurar un litigio legal que podría haber estancado a Deck si, como se esperaba, iba al Barcelona, que lo tenía en la mira y, dicen, ya apalabrado.

Con el correr de la jornada, los rumores se fueron haciendo cada vez más fuertes y por estas horas ya todos se animan a dar por hecha la llegada del dorense al Madrid, e incluso el diario As de España, afirma que su contrato será por este año y dos más, con cláusula de salida hacia la NBA por 2.5 millones de euros.

Cabe recordar que Deck jugó tres años en el equipo español y ganó todo tanto en España como en Europa.

Su primera experiencia en la NBA terminó entonces con 27 partidos jugados, 6 puntos, 2.7 rebotes y 1.7 asistencias de promedio entre el final de la 2020/21 y el inicio de la 2021/22.

El Madrid de Laso (que lo quería ya), se ubica líder en la Liga acb, con solo una derrota en 15 partidos, seguido por el Barcelona (11-2), mientras que en la Euroliga se da la situación inversa. Lidera el Barcelona, con 15-3, seguido por el Madrid, con 14-3. Deck viajaría a España en estos días para la revisión médica y así poder debutar lo antes posible.