Güemes sigue sumando jugadores y ahora incorporó a Sebastián Benega

13/01/2022 - 02:43 Deportivo

Güemes no para de incorporar en este mercado de pases de la Primera Nacional. Ahora sumó al delantero Sebastián Benega, proveniente de Guillermo Brown de Puerto Madryn, por lo que el total de refuerzos asciende a 17.

Benega, nacido en Lomas de Zamora, tiene 22 años y se formó en Banfield, club en el que debutó en Primera División (jugó un partido en la temporada 2018/19). La temporada pasada fue cedido a préstamo a Brown de Madryn, en donde tuvo buenas actuaciones, y regresó al "Taladro", club que lo cedió al "Gaucho" hasta el 31 de diciembre de este año.

De esta forma, el entrenador Pablo Martel prácticamente tuvo que armar un equipo nuevo ya que quedaron muy pocos jugadores de la temporada pasada, pero ahora se le agregaron 17 incorporaciones.

Los refuerzos de Güemes para esta temporada son el arquero Joaquín Papaleo, los defensores Andrés Zanini, Lautaro Arregui, Adrián Pucheta, Gabriel Lazarte, Iván Serrano y Sebastián Olivárez; los volantes Luis Jerez Silva, Claudio Salto, Tomás Assennato, Marcos Fernández, Facundo Melivillo y Germán Díaz, los delanteros Pablo Palacios Alvarenga, Enzo López, Ramón Lentini y Sebastián Benega.

Nouet y Assennato

En la jornada de ayer se sumaron al plantel el delantero Matías Nouet y el volante Tomás Assennato, dos de las flamantes incorporaciones del "Gaucho".

"Me gusta mucho asistir, pero si llega el gol bienvenido sea. Soy extremo, juego por afuera, intento ser el antiguo carrilero por izquierda que desborda y asiste al nueve, pero también me puedo adaptar a alguna otra posición", fue la carta de presentación del ex Flandria, en diálogo con Noticiero 7.

"Hemos tenido un gran año, tanto en lo colectivo como en lo personal. Ahora me llegó la posibilidad de venir acá. Lo he visto el torneo pasado a Güemes y estuvo peleando hasta lo último. Ahora tenemos nuevos objetivos para tratar de estar lo más arriba posible. Hay que superar la vara alta que dejaron el torneo pasado", completó.

Por su parte, Assennato dijo: "Llegué a un club muy lindo. Los compañeros y el cuerpo técnico me recibieron muy bien. Estoy disfrutando lo máximo posible. Sé que se hizo esperar, pero espero que dé sus frutos y sea lo mejor para Güemes".

"El primer día tiene mucho que ver porque es cuando te empiezas a relacionar con tus compañeros. Pero yo creo que el día a día también va a ser muy importante. De acá a un mes, nos vamos a conocer mejor y saber cuáles son las virtudes de tus compañeros", añadió.