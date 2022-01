Se cerró otra semana de entreno y se complica lo de Tarragona

15/01/2022 - 23:32 Deportivo

El primer equipo "ferroviario" puso punto final ayer a una semana intensa de trabajo, en el marco de su pretemporada, en un clima de calor extremo por la ola de altas temperaturas que está viviendo Santiago del Estero.

La práctica se desarrolló en el estadio Alfredo Terrera, en la que el cuerpo técnico dispuso realizar un ensayo de fútbol informal. El plantel descansará en la jornada de hoy y retornará a los trabajos mañana (lunes), en una semana que seguramente también tendrá varios días de trabajo en doble turno.

En lo que respecta a los refuerzos, la dirigencia santiagueña sigue trabajando intensamente a la búsqueda de nombres que lleguen para reforzar al equipo. La situación no es sencilla, ya que se trata de uno de los mercados de pases más complicados para conseguir fichas de jerarquía.

El delantero Cristian Tarragona, quien no seguirá en Vélez Sarsfield, es una de los principales candidatos para reforzar la delantera "ferroviaria". Pero la situación no es para nada sencilla. El atacante es uno de los más codiciados en esta posición y son varios los clubes que se mostraron interesados.

Central Córdoba aún no hizo una oferta por Tarragona. Gimnasia y Esgrima La Plata, el principal interesado, ya puso una propuesta en la mesa del delantero, que estaría interesado en sumarse al plantel que dirige Gorosito. Otro club que también va con todo por Tarragona es Newell's Old Boys, aunque no trascendió que haya una oferta por su pase.

Godoy Cruz de Mendoza es otro equipo que sondeó a Tarragona en las últimas horas, mientras que Unión prácticamente desistió de su contratación. Por todo esto, hoy parece muy difícil que el "Ferro" pueda quedarse con los servicios del delantero.

Se vienen días importantes con muchas negociaciones en este mercado para Central Córdoba.