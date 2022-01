Erik Lamela ganó el premio Puskas al mejor gol de la temporada: mirá la exquisita definición del delantero

17/01/2022 - 16:04 Deportivo

El argentino Erik Lamela ganó este lunes el premio Puskás en la gala de The Best. La Fifa le otorgó la distinción al ex jugador de River, por haber marcado el que se consideró como el mejor gol de la temporada.

El actual jugador del Sevilla, se llevó la condecoración por el tanto que convirtió en el Tottenham frente al Arsenal, superando a los finalistas Mehdi Taremi (Porto) y Patrik Schick (República Checa).

El mediocampista surgido de River fue galardonado gracias al tanto que marcó el 14 de marzo de 2021, cuando todavía se desempeñaba en el conjunto inglés, tras definir con una exquisita rabona, que incluyó un caño.

Luego de que se oficializara su reconocimiento, Lamela expresó: “Primero que nada muchas gracias. Estoy muy feliz de ganar este premio. En ese momento no me di cuenta qué tan especial fue ese gol, sino que vi a mis compañeros y al público”.

IMPRESIONANTE



Este golazo de Erik Lamela ganó el Premio Puskas al mejor gol de la temporada #TheBestpic.twitter.com/yeDsMmeuHL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 17, 2022

A su vez, le recordaron sus otros tantos del mismo estilo y reconoció: "Nunca practico en los entrenamientos este remate. Es una situación que viene en un segundo para pegarle a la pelota de la mejor manera posible".